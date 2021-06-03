LGS'de öğrenci yakınları dışarı çıkabilir mi? LGS sınavına sayılı günler kaldı. Bu sene 6 Haziran'da yapılacak olan LGS pazar günü sokağa çıkma yasağının olduğu günde yapılacak. Öğrenciler ve veliler de sokağa çıkma yasağında çocuklarını sınava nasıl götüreceklerini merak ediyor. İçişleri Bakanlığı yayımladığı LGS genelgesi ile akıllardaki soru işaretlerini giderdi. Peki LGS sınavında anne ve baba çocuğunu sınava götürebilir mi? Veliler çocuklarını LGS sınavına götürebilir mi?

LGS'de öğrenci yakınları dışarı çıkabilir mi? LGS sınavına sayılı günler kaldı. Bu sene 6 Haziran'da yapılacak olan LGS pazar günü sokağa çıkma yasağının olduğu günde yapılacak. Öğrenciler ve veliler de sokağa çıkma yasağında çocuklarını sınava nasıl götüreceklerini merak ediyor. İçişleri Bakanlığı yayımladığı LGS genelgesi ile akıllardaki soru işaretlerini giderdi. Peki LGS sınavında anne ve baba çocuğunu sınava götürebilir mi? Veliler çocuklarını LGS sınavına götürebilir mi?

6 Haziran Pazar günü tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak. O gün yapılacak LGS'de sınava girecek olan öğrencinin yakınlarına muafiyet tanınacak. Peki LGS'de öğrenci yakınları dışarı çıkabilir mi? Anne ve baba çocuğunu sınava götürebilir mi? İşte İçişleri Bakanlığı'nın “Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri” konulu genelgesinde ilgili kısım...

LGS'de öğrenci yakınları dışarı çıkabilir mi?

Genelgede tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü ülke genelinde 09.30-12.50 saatleri arasında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın (LGS) iki oturum halinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Anne ve baba çocuğunu sınava götürebilir mi?

LGS sınavının yapılacağı 6 Haziran Pazar günü sınava girecek olan öğrencinin anne ve babası çocuklarını okulua götürebilir. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir belediyelerce alınacak.

6 Haziran Pazar kırtasiyeler açık mı?

6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemi.

LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir. Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Sınavı kazanan öğrenciler; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere gider. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir. Sınava girmek zorunlu değildir

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