LGS'de 180 bin öğrenci sıfır çekti!

LGS’de 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alırken 6 testte, 180 bin 714 öğrenci sıfır çekti. Türkçe’de dahi 2 bin 284 öğrenci hiç net çıkaramazken sıfır netlerde Matematik, 72 bin 783 öğrenciyle ilk sırada yer aldı. Kız öğrenciler matematik hariç, tüm testlerde erkeklerden başarılıydı. Anne babanın eğitim düzeyi arttıkça öğrencinin başarısı da arttı. Öyle ki ailesi ilkokul mezunu olan ile lisansüstü mezunu olanlar arasında 120 puana varan farklar oluştu.

Milliyet'ten Aysel Bozan Yılmaz'ın haberine göre; LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından “Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu” da yayımlandı.

MEB'in Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 16.'sı olan ve yürütücülüğünü Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi. Rapordan öne çıkan rakamlar şöyle:

- Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83.

- Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

- Puanlar 100 ile 500 arasında değişirken, dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'inin 400 - 500 puan aralığında yer aldığı görüldü. Bu puan aralığında geçen yıla göre kısmen bir düşüş yaşandı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200 - 299 bandında oldu. Bu öğrencilerin sınavla alan okullardan birine girme şansı yok.

- Raporda, bazı kişisel ve ailevi özellikleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlara da yer verildi. Elde edilen bulgulara göre 2018, 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi 2021'de de kız öğrenciler matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı oldu.

AİLENİN EĞİTİMİ ETKİLİYOR

- Yapılan diğer bir incelemede, öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri arttıkça sınav puanlarının da arttığı belirlendi. Bu konuda yapılan diğer çalışmalarla tutarlı olan bu sonuç, velilerin eğitim düzeyleri ve dolayısıyla sosyo-ekonomik düzeylerindeki artışın, öğrencilerin akademik performanslarındaki artışla ilişkili olduğunu gösterdi. Öyle ki anne ve baba eğitim düzeyi ilkokul olanlar ile lisansüstü eğitime sahip ailelerin çocuklarının arasında 120 puana varan farklar görüldü.

- Öğrencilerin alt testlerdeki performanslarını değerlendirmek için doğru cevap sayısı dağılımları da incelendi. Buna göre soru sayısı 20 olan alt testler arasında öğrenciler en yüksek başarıyı 9,41 ile Türkçe testinde, en düşük başarıyı da 4,20 ile Matematik testinde gösterdi.

- Sayısal bölümde yer alan Fen Bilimleri testinde doğru cevap sayısı ortalaması 8,04 olarak hesaplandı. Soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinde doğru cevap sayısı ortalaması 5,23; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nde 6,35 ve Yabancı Dil testinde ise 4,93 olarak gerçekleşti.

- Testlere göre doğru cevap sayılarının dağılımı incelendiğinde 2021 Merkezi Sınavdaki öğrenci performanslarının 2020 yılıyla genel bir benzerlik içinde olduğu görüldü.

TEK SORU YAPAMADILAR

MEB, yayınladığı sınav raporunda “Öğrencilerin Alt Testlere Göre Doğru Cevap Sayısı Dağılımları” grafikleri öğrencilerin cevap sayısı ortalamalarıyla ilgili de bilgiler veriyor.

En çok kaç nette yoğunluk var, tüm soruları cevaplayanların oranı nedir gibi bilgilerin yanı sıra sıfır yapanlar da görülüyor. Örneğin Türkçe'de sıfır yapanların oranı yüzde 0,22; Matematik'te ise yüzde 7,01. Eğitimci Alaaddin Dinçer, sınava giren öğrenci sayısı ile bu oranları dikkate alarak, testlere göre kaç öğrencinin sıfır çektiğini de ortaya koydu.

Türkçe testinde 2 bin 284, Matematik'te 72 bin 783; Fen Bilimleri'nde 8 bin 347, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde 9 bin 761, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinde 25 bin 234, Yabancı Dil testinde de 62 bin 305 öğrenci olmak üzere toplam 180 bin 926 öğrenci sıfır çekti.

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