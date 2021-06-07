LGS cevap anahtarı indir | LGS soru kitapçığı ve cevapları 2021

LGS cevap anahtarı indir | 2021 LGS sınavına 1.5 milyona yakın öğrenci katıldı. LGS maratonunun geride kalmasıyla sınava giren öğrenciler ve velileri LGS soru ve cevap anahtarını aramaya başladı. 2021 LGS sınavı soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı. Sözel ve sayısal alanlarda LGS soru ve cevapları erişime açıldı. Sınav sonrası kaç doğru kaç yanlış yaptığını merak eden adaylar LGS cevap anahtarı indir seçeneğini internetten araştırmaya başladı. İşte 2021 LGS sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

LGS cevap anahtarı indir | 2021 LGS sınavına 1.5 milyona yakın öğrenci katıldı. LGS maratonunun geride kalmasıyla sınava giren öğrenciler ve velileri LGS soru ve cevap anahtarını aramaya başladı. 2021 LGS sınavı soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı. Sözel ve sayısal alanlarda LGS soru ve cevapları erişime açıldı. Sınav sonrası kaç doğru kaç yanlış yaptığını merak eden adaylar LGS cevap anahtarı indir seçeneğini internetten araştırmaya başladı. İşte 2021 LGS sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

Türkiye genelinde 1.2 milyon öğrenci korona kısıtlamaları gölgesinde LGS sınavına girdi. LGS sınavı 6 Haziran 2021 tarihinde, birinci oturum (1. sınav) saat 09.30'da başladı. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi veridi. LGS sınavı ikinci oturum ise saat 11.30'da başladı. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süre verildi. Sınav sonrasında öğrenciler LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı belli oldu mu diye araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 LGS Soru kitapçıklarını yayınladı. LGS sayısal ve sözel ve cevap anahtarlarını www.meb.gov.tr adresinden erişebilecek.

1.2 MİLYON ADAY KATILDI

Ülke genelinde gerçekleştirilen LGS sınavına 1.2 milyon öğrenci katıldı. Sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 5 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 793 okul ve 82 bin 355 salonda yapıldı. Sınavda yaklaşık 350 bin kişi görev yaptı. Sınavın ardından öğrenciler soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlanıp yayınlanmadığını ar aştırmaya başladı. MEB soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayınladı.

2021 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS NEDİR?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemi.

LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir. Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Sınavı kazanan öğrenciler; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere gider. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir. Sınava girmek zorunlu değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.