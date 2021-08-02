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TIMETURK / EĞİTİM / LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları açıklandı.

3 Saat Önce
2021-08-02 10:52:24
LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 6 Ağustos'ta sona erecek, sonuçları ise 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos'ta tamamlanacak.

SÜREÇ SONUNDA HERKES YERLEŞTİRİLECEK

İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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