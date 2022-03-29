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TIMETURK / EĞİTİM / LGS başvuru tarihleri belli oldu

LGS başvuru tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Özer, 'LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın başvuruları, Bakanlık tarafından 4-14 Nisan'da merkezi olarak gerçekleştirilecek.' ifadelerini kullandı.

2 Saat Önce
2022-03-29 10:20:18
LGS başvuru tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğrencilerin büyük bir merakla beklemiş olduğu LGS tarihi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

LGS TARİHLERİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamasında, "LGS kapsamında 5 Haziran 2022'de uygulanacak merkezi sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022 tarihleri arasında bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı." ifadelerini kullandı. .

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