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TIMETURK / EĞİTİM / LGS başvuru tarihi 2022 | LGS başvurusu ne zaman yapılacak?

LGS başvuru tarihi 2022 | LGS başvurusu ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklamasının ardından 'LGS başvuru tarihi ne zaman?' soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. Öğrencilerin merakla beklediği LGS başvurusu hakkında hangi açıklamalar yapıldı? LGS başvuruları hangi ayda yapılacak? İşte merak edilen LGS başvurusu hakkındaki tarihler...

42 Dakika Önce
2021-12-26 15:12:06
LGS başvuru tarihi 2022 | LGS başvurusu ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklamasının ardından "LGS başvuru tarihi ne zaman?" soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. Öğrencilerin merakla beklediği LGS başvurusu hakkında hangi açıklamalar yapıldı? LGS başvuruları hangi ayda yapılacak? İşte merak edilen LGS başvurusu hakkındaki tarihler...

LGS başvurusu ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir televizyon programında yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada gündem olan konu, internet üzerinden de sıklıkla araştırılıyor. Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği LGS sınavı 5 Haziran 2022 Pazar günü yapılacak.

LGS başvuruları geçtiğmiz yıl 5-14 Nisan aralığında alınmış ve sınav da 6 Haziran tarihinde gerçekleştirilmişti. 2022 LGS başvuru tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Açıklamanın yapılmasının ardından detayları haber sitemizin "Eğitim" kategorisindeki haberlerin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

LGS Oturumları ve Puan Hesaplama Tablosu

Merkezî Sınavda Tablo-1'de belirtilen alanlardan soruların yer aldığı testler uygulanacaktır. Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.

lgs sınav oturum bilgisi

Öğrencilerin çözdükleri soruların bölümlerine göre katsayıları değişkenlik göstermektedir. Aşağıdaki tabloda hangi dersten çözülen sorunun hangi katsayıya denk geldiğini görebilirsiniz.

lgs hesaplama puan katsayısı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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