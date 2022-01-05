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TIMETURK / EĞİTİM / LGS 2022 ne zaman? Liseye Geçiş Sınavı tarihi | LGS hangi ayda olacak?

LGS 2022 ne zaman? Liseye Geçiş Sınavı tarihi | LGS hangi ayda olacak?

LGS 2022 ne zaman? Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği LGS hakkında araştırmalar başladı. MEB 2022 LGS takvimini yayınladı. Peki ama Liseye Geçiş Sınavı hangi ayda ve hangi tarihte olacak? İşte LGS tarihi...

2 Saat Önce
2022-01-05 19:18:24
LGS 2022 ne zaman? Liseye Geçiş Sınavı tarihi | LGS hangi ayda olacak?

LGS 2022 ne zaman? Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği LGS hakkında araştırmalar başladı. MEB 2022 LGS takvimini yayınladı. Peki ama Liseye Geçiş Sınavı hangi ayda ve hangi tarihte olacak? İşte LGS tarihi...

LGS 2022 ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarına göre; Liseye Geçiş Sınavı LGS 5 Haziran Pazar günü yapılacak.

LGS başvurusunun hangi tarihte olacağını araştıran öğrenciler için; başvurunun otomatik olarak yapıldığını belirtmek isteriz.

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi, Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemi. LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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