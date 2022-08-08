LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Tercih yapan öğrencilerin yüzde 97,6’sı istedikleri bir liseye yerleştirildi.
2022-08-08 09:18:56
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bakan Özer, `Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 97,6'sı istedikleri okula yerleşti` dedi.
Özer, 25 Temmuz'da açıklanan 1. yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini hatırlattı.
2. nakil tercihlerinin de 1- 5 Ağustos'ta alındığını anımsatan Özer, `LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2'nci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 97,6'sı istedikleri okula yerleşti. Bu sürecin öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum` dedi.
"19 Ağustos itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacak"
Ana yerleştirme sürecinin tamamlandığını bildiren Bakan Özer, 2 nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi.
Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9- 17 Ağustos'ta alınacağı ve 19 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, `Bir kez daha hatırlatmak isterim ki öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar` dedi.
TRTHaber .
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