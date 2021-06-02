LGS 1. sınav saat kaçta başlayacak? Binlerce öğrencinin gireceği LGS sınavına sayılı günler kaldı. İstedikleri lisede eğitim görmek için aylardır çalışan adayların heyecanı sınav saati yaklaştıkça artıyor. LGS sınavı 2021 yılında 6 Haziran'da gerçekleşecek. Sınav iki oturumda yapılacak. Peki LGS 1. sınav saat kaçta başlayacak 2021? LGS 2. sınav saat kaçta başlıyor? LGS'ye girecek olan adayların sınav saatine çok dikkat etmesi gerekiyor. 2021 LGS sınavı 1. oturum ve 2. oturum saat kaçta yapılacak? İşte LGS sınavı başlama saatleri...

LGS 1. sınav saat kaçta başlayacak? Binlerce öğrencinin gireceği LGS sınavına sayılı günler kaldı. İstedikleri lisede eğitim görmek için aylardır çalışan adayların heyecanı sınav saati yaklaştıkça artıyor. LGS sınavı 2021 yılında 6 Haziran'da gerçekleşecek. Sınav iki oturumda yapılacak. Peki LGS 1. sınav saat kaçta başlayacak 2021? LGS 2. sınav saat kaçta başlıyor? LGS'ye girecek olan adayların sınav saatine çok dikkat etmesi gerekiyor. 2021 LGS sınavı 1. oturum ve 2. oturum saat kaçta yapılacak? İşte LGS sınavı başlama saatleri...

2021 yılında da korona virüs tedbirleri alınarak yapılacak olan LGS sınavına 1 milyonun üzerinde öğrencinin katılması bekleniyor. Sınav için gün sayan öğrencilerin en büyük korkusu sınava geç kalmak. Sınav bu sene de 2 oturum şeklinde yapılacak. Adaylar da sınav oturum saatlerini araştırmaya başladı. Peki LGS 1. sınav saat kaçta başlayacak 2021? LGS 2. sınav saat kaçta başlıyor?

LGS 1. sınav saat kaçta başlayacak?

1 milyon öğrencinin ter dökeceği LGS sınavı 2020 yılında olduğu gibi yine iki oturum şeklinde yapılacak. LGS sınavı 6 Haziran 2021 tarihinde, birinci oturum (1. sınav) saat 09.30'da başlayacak.

LGS 2. sınav saat kaçta başlıyor?

LGS sınavı ikinci oturum ise saat 11.30'da olacak.

LGS sınavında hangi derslerden kaç soru çıkacak?

Sözel Alan‘da Türkçe'de 20, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'te 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nde 10, Yabancı Dil'de 10 olmak üzere 50 soru yöneltilecek. Sayısal Alan'da ise Matematik'ten 20, Fen Bilimleri'nden 20 olmak üzere 40 soru yer alacak.

2021 LGS'de maske takmak zorunlu mu?

Bakan Selçuk görselle ile LGS'ye ilişkin sorulara yanıt verdi. Sınavda maske takacak mıyım? LGS'de maske takmak zorunlu mu? sorusuna Selçuk şöyle yanıt verdi: Okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi. Ancak sınava gireceğin salonda ve sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından istersen sınav esnasında maskeni çıkarabileceksin. Maskeni düşürürsen endişelenme, sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak.

1 milyonun üzerinde kişi sınavda ter dökecek

Geçen yıl, 1 milyon 472 bin 88 öğrencinin katıldığı LGS'ye bu yıl da 1 milyonun üzerinde öğrencinin katılması bekleniyor.

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Koronavirüs testi pozitif öğrenciler sınava giremeyecek mi?

Sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlilerinin koronavirüs risk durumları Sağlık Bakanlığı tarafından bize bildiriliyor. Riskli olduğu tespit edilen görevlilerin, görevleri iptal edilecek. PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrenciler ise ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınacak.

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi, Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemi. LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.