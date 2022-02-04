KYK yurtlarındaki İnternet kotaları artıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da gençlerle bir araya geldi. Önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurtlarındaki internet kotalarıyla ilgili öğrencileri sevindirecek bir gelişmeyi duyurdu.KYK yurtlarındaki İnternet kotası artıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gençler, KYK yurtlarında internet kotalarının kendilerine yetmediğini söyledi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na seslendi ve "Mehmet Bey, bu cevap sana yakışır" dedi.

İNTERNET KOTALARI ARTIRILIYOR



Bakan Kasapoğlu ise, “Zaten Cumhurbaşkanımıza konuyu arz ettik. İnşallah önümüzdeki dönem itibarıyla internet kotasıyla ilgili artırım yapıyoruz” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Evelallah, inşallah en güzel şekliyle internette öğrencilerimizi rahatlatacağız, bugüne kadar olduğu gibi” dedi. .