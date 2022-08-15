KYK Yurt Başvurusu Ne Zaman, Nereden Yapılır? KYK Yurt Ödemeleri

2022 KYK Yurt başvurusu ne zaman? KYK yurt ödemeleri nereden yapılıyor? KYK başvuru şartları neler? 2022 KYK Yurt Başvurusu Nereden Yapılır? Son zamanlarda YKS sınavının açıklanmasından sonra üniversitelere yerleştirilen öğrenciler tarafından KYK yurt başvuruları merak edilmekte. Sizler için bu konu hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte detaylar.

2022 KYK Yurt Başvurusu Ne Zaman?

2022 KYK Yurt başvuruları ile ilgi Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi. KYK Yurt başvuruları geçen yıl 6 Eylül'de gerçekleşmişti. Bu senede aynı tarih içerisinde başlaması bekleniyor.

2022 KYK Yurt Başvurusu Nereden Yapılır?

KYK yurt başvuruları nereden yapılıyor? KYK yurt ve burs başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvuru sırasında öğrenciler ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak işlemlerini gerçekleştirebilirler. KYK yurt başvuruları nereden açıklanıyor? Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuruları değerlendirme sonuçları; sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

KYK Yurt Ücretleri Ödemeleri Nasıl Yapılır?

KYK yurt ücreti nereye ödeniyor? KYK Yurt ücretlerini Ziraat ATM'lerden (KARTSIZ İŞLEMLER / EĞİTİM ÖDEMELERİ) seçeneğine tıklanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca yurt ödemelerini kyk.gsb.gov.tr (E – ÖDEME) ekranından on-line veya Ziraat İnternet Bankacılığı (EĞİTİM ÖDEMELERİ)'ndan ödeyebilirsiniz. Ödemelerinizi ilgili ekranlardan T.C. KİMLİK numaranızla yapmanız gerekmektedir.

KYK Yurtlarda Barınma Şartları Nelerdir?

a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması. c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması. e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması. f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması. g) Kamu personeli olmaması.

ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.