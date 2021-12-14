KYK burs ve kredi başvurusu sorgulama ekranı

KYK burs ve kredi başvurusunun sonuçlanmasının ardından milyonlarca öğrenci burs ve kredi başvurularının olumlu ya da olumsuz sonuçlarını görüntüleyecek ekrana nasıl ulaşacaklarını merak ediyorlar. KYK burs ve kredi başvurusu sorgulaması nasıl yapılır? İşte detaylar...