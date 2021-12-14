KYK burs ve kredi başvurusu sorgulama ekranı
KYK burs ve kredi başvurusunun sonuçlanmasının ardından milyonlarca öğrenci burs ve kredi başvurularının olumlu ya da olumsuz sonuçlarını görüntüleyecek ekrana nasıl ulaşacaklarını merak ediyorlar. KYK burs ve kredi başvurusu sorgulaması nasıl yapılır? İşte detaylar...
2021-12-14 22:44:12
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu bir paylaşım yaparak KYK burs ve kredi başvurusu sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Sosyal medyadan yapılan paylaşımın ardından binlerce öğrenci KYK burs ve kredi başvurularının sonuçlarını öğrenmek için ahngi ekrana giriş yapacağını araştırmaya başladı. İşte KYK burs ve kredi başvurusu sorgulama ekranına ilişkin detaylar...
KYK burs ve kredi başvurusu sorgulaması nasıl yapılır?
Sorgulama yapmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden T.C. kimlik no ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra "Öğrenim / Katkı Kredisi ve Burs Sorgulama" kısmından öğrenebilirler. Diilerseniz aşağıdaki link üzerinden bağlantıya direkt ulaşabilirsiniz.
KYK burs ve kredi başvurusu sorgulama ekranı
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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