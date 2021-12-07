KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasını bekleyen milyonlarca öğrenci hangi ayda kyk bursları netleşecek merak ediyor. Peki ama KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK Burs sonuçları ne zaman açıklanıyor? KYK burs sonuçları nereden öğrenilir? KYK bursu ne kadar verilecek? İşte bütün merak edilen soruların yanıtları...

2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının sona ermesinin ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi. Burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler için işte detaylar...

KYK Burs Sonuçları Ne Zaman Açıklanıyor?

KYK burs sonuçları için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Fakat bir önceki başvuru ve açıklanma süreci göz önünde bulundurulursa, başvurulardan 1 ay sonra açıklanması muhtemel görünüyor. Geçtiğimiz yıl 8 Ekim'de son bulan başvuruların ardından 7 Aralık günü başvuru sonuçları açıklanmıştı.

KYK Burs ve Kredi Ne Kadar?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl güncelleniyor. 2021 yılı için belirlenen ücret lisans öğrencileri için aylık 650 TL, yüksek lisans öğrencileri için ise 1300 TL ve doktorada 1950 TL.

KYK Burs Sonuçları Nereden Öğrenilir?

KYK burs ve kredi sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler T.C. kimlik no ve e-Devlet üzerinden sorgulama yaparak sonuçlara ulaşabilirler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.