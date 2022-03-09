Türkiye'nin bazı illerinde başlayan yoğun kar yağısı iş ve eğitim hayatının aksamasına neden oldu. Kar yağısı olan illerde oturan vatandaşlar okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Peki, Kütahya’da okullar tatil mi?

Sibirya kökenli soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayı…

Kütahya 9 Mart okullar tatil mi?

Her yıl yoğun hava şartları sebebiyle çalışanlara ve öğrencilere valilik tarafından izin verilmektedir. Bugün birçok il ve ilçeye yoğun kar yağısı oldu. Kütahya'da okulların tatil edildiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. .