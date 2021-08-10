Kreşler ve anaokulları, ana sınıfları ne zaman açılacak? Anaokulu kayıtları başladı mı? Okulların açılış tarihi ne zaman?2021 yılında milyonlarca öğrenci 2 Temmuz'da yaz tatiline çıktı. Yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kala veliler ve öğrenciler okulların ne zaman açılacağını okul kayıtlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. İşte MEB'in yayınladığı 2021-2022 eğitim takvimi...

Milyonlarca öğrenci koronavirüs tedbirleri gölgesinde eğitimlerini tamamladı. 2021 yılında öğrenciler 18 Haziran'da karnelerini aldılar ve 2 Temmuz'da da yaz tatiline çıktılar. Yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kala veliler okulların açılışını ve kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Peki kreşler ve anaokulları, ana sınıfları ne zaman açılacak? Anaokulu kayıtları başladı mı?

Kreşler ve anaokulları, ana sınıfları ne zaman açılacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından duyuruldu. Buna göre okullarda birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Okullara başlama tarihi okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıf öğrencileri için farklılık gösteriyor. İlkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de okullarda olacak ve uyum eğitimleri gerçekleştirecek.

Öğretmenlerin yaz tatili ne zaman bitiyor?

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.

Ara tatil ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Bakan Özer'den okulların açılış tarihine ilişkin açıklama

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların açılacağı tarih ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız" açıklamasında bulundu. Özer, "İlk önceliğim; gerekli tüm tedbirleri alarak okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz" diye konuştu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.