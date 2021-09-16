DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olur?
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı
İslami Cihad Hareketi'nden yalanlama ve uyarı
KPSS sonuçları açıklandı
İç Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı
Küresel piyasalar, Lagarde'ın açıklamalarına odaklandı
Çocuklara diş sağlığı taraması
“Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı” Bu akşam TRT 1'de başlıyor…
El Salvador'da binlerce kişi Bukele'yi protesto etti
Hafta sonu okul olacak mı? Hafta sonu okulda ders yapılacak mı?
Ethereum’un kurucusu Buterin, TIME’ın “en etkili 100 kişi” listesine girdi
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi puan durumu | Beşiktaş C grubu kaçıncı sırada?
İngiliz kabinesine Kürk kökenli bakan atandı
Yemen'de OHAL ve seferberlik ilan edildi
Avustralya'dan nükleer enerjili denizaltı hamlesi

TIMETURK / EĞİTİM / KPSS sonuçları açıklandı

KPSS sonuçları açıklandı

2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilecek.

27 Dakika Önce
2021-09-16 09:22:03
KPSS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 1 Ağustos'ta düzenlenen 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 7-8 Ağustos'ta gerçekleşen 2021-KPSS (Alan Bilgisi) ve 15 Ağustos'ta yapılan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelendi, cevap anahtarları kontrolleri tamamlandı, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi.

Buna göre, 15 Ağustos'ta uygulanan 2021-KPSS ÖABT sınavında "kimya/kimya teknolojisi öğretmenliği testi" temel soru kitapçığındaki 13 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş doğru cevabın "A" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

KPSS sonuçlarının açıklandığı bilgisini sosyal medya hesabından duyuran ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Ekran Resmi 2021-09-16 09.23.54

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş