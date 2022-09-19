KPSS sınavı zor muydu, kolay mıydı? 2022 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek zor muydu? Eğitim Bilimleri Türkçe, Matematik, Tarih zor muydu, kolay mıydı? Soruların sızdırıldığı iddiası ile iptal edilen 2022 KPSS sınavı 18 Eylül Pazar günü tüm Türkiye genelinde yeniden yapıldı. Sınava katılan yüz binlerce aday sınav sonrası sınavın zor mu yoksa kolay mı olduğu sorusuna yanıt aramaya başladı. Sınav sonrası adaylar ortak bir görüşte birleşti.

KPSS sınavı zor muydu, kolay mıydı? 2022 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek zor muydu? Eğitim Bilimleri Türkçe, Matematik, Tarih zor muydu, kolay mıydı? KPSS 2022 Genel Kültür- Genel Yetemek ve Eğitim Bilimleri testleri 18 Eylül'de tamamlandı. ÖSYM'nin en geniş kapsamlı sınavlarından biri olan KPSS sınavına yüz binlerce kişi katıldı. Tüm Türkiye genelinde yüz binlerce kişi sınavın ardından soruların zor mu yoksa kolay mı olduğu sorusuna yanıt aramaya başladı. Bazı adaylara göre Türkçe,Matematik, Coğrafya ve Tarih testleri iptal edilen KPSS sınavına göre zordu. Ancak çoğu aday soruların bir önceki sınava göre daha kolay olduğu görüşünde. Peki gerçekten KPSS sınavı zor muydu yoksa kolay mıydı?

KPSS sınavı zor muydu, kolay mıydı?

2022 KPSS sınavı iptal edildikten sonra 18 Eylül'de saat 10.15 itibari ile başladı. KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür testleri sonrasında ise Eğitim Bilimleri sınavı yapıldı. 2022 KPSS sınavına giren adaylar sınavın zor mu yoksa kolay mı olduğunu araştırmaya başladı. Sınavdan çıkan adayların genel görüşü sınavın bir önceki KPSS sınavına göre daha kolay olduğu yönünde. Ancak bazı adaylar ise bu görüşe katılmıyor. Sınavın bir önceki sınava göre daha zorlayıcı olduğunu düşünenlerin sayısı da bir hayli fazla.

2022 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek zor muydu?

KPSS enel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı 18 Eylül'de tamamlandı. Sınavın ardından sorular araştırılmaya başlandı. Adaylar özellikle Türkçe paragraf sorularının bir önceki sınava göre oldukça kolay olduğu görüşünde. Genel Yetenek - Genel Kültür sorularında ise pek çok kişi soruların biraz daha kolay olduğunu düşünüyor.

Eğitim Bilimleri Türkçe, Matematik, Tarih zor muydu, kolay mıydı?

Eğitim Bilimleri- Genel Kültür- Genel Yetenek sınavlarında Türkçe, Matematik, Tarih ve Coğrafya soruları sınavın kaderini belirleyen en önemli konulardan. Türkçe, Matematik, Tarih sorularının 18 Eylül'de yapılan sınavda daha kolay olduğu ifade ediliyor.

KPSS 2022 soru kitapçığı ve cevap Anahtarı

Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarlarına erişebilirsiniz...

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/KPSS/LISANS/kpss_lisans_gygk_18092022.pdf

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/KPSS/LISANS/kpss_lisans_egitim_18092022.pdf

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