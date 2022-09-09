KPSS sınav giriş belgesi sorgulama | 2022 KPSS sınav yeri öğrenme ekranı
2022 KPSS lisans sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Kamu Personeli olmak isteyen adaylar KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranına erişmek istiyorlar. Peki 2022 KPSS sınav giriş belgesi nereden alınır? KPSS sınav yeri sorgulama nasıl yapılır? 2022 KPSS lisans ne zaman? İşte ÖSYM AİS ekranı…
2022-09-09 14:50:12
Devlet memuru olma isteğiyle KPSS'ye hazırlanan vatandaşlar “2022 KPSS ne zaman, saat kaçta? KPSS sınav yeri nereden öğrenilir? KPSS lisans sınav giriş yeri sorgulama ekranı nerede?” sorularına yanıt arıyorlar. Kamu Personeli adaylarının hazırlandığı KPSS lisans sınav giriş yerleri erişime açıldı.
KPSS sınav yeri sorgulama
18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
2022 KPSS sınav giriş belgesi nereden alınır?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Eylül 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
KPSS 2022 lisans sınavı ne zaman, saat kaçta?
2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.
2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ortaöğretim), 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.
Sınava başvurular, 01 – 13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.
KPSS sınavı kaç dakika sürecek? 2022 KPSS kaç soru var?
ÖABT testinde 75 soru bulunmaktadır ve 120 dakikadır.
Alan Bilgisi sınavında girilen alanla ilgili 40 soru sorulmaktadır. Sınav süresi 50 dakikadır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin toplamında 120 soru sorulacak ve sınav süresi 130 dakika olacak.
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