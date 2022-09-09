KPSS sınav giriş belgesi sorgulama | 2022 KPSS sınav yeri öğrenme ekranı

2022 KPSS lisans sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Kamu Personeli olmak isteyen adaylar KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranına erişmek istiyorlar. Peki 2022 KPSS sınav giriş belgesi nereden alınır? KPSS sınav yeri sorgulama nasıl yapılır? 2022 KPSS lisans ne zaman? İşte ÖSYM AİS ekranı…