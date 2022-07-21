KPSS ortaöğretim sınav başvuruları ne zaman? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

KPSS ortaöğretim sınav başvuruları ne zaman? Binlerce öğrencinin memur olmak adına beklediği KPSS için geri sayım başladı. Peki ama KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte merak edilen KPSS sınav ve başvuru tarihi...

Binlerce öğrencinin memur olmak adına beklediği KPSS için geri sayım başladı. Peki ama KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte merak edilen KPSS sınav ve başvuru tarihi... KPSS ortaöğretim sınav başvuruları ne zaman? KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? ÖSYM takvimine göre 2022 yılı KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da yapılacak. KPSS önlisans başvuru ve sınav tarihi KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Önlisans sınavı ise 2 Ekim'de gerçekleşecek. KPSS tercihleri nasıl yapılır? Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. İLİŞKİLİ HABER KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı | Son dakika KPSS sınav yerleri hangi siteden bakılır? .