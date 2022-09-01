KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı? 2022 KPSS ortaöğretim sınav başvuru tarihi | KPSS ortaöğretim başvurusu nereden yapılır?

KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı? Binlerce aday KPSS ortaöğretim başvuru tarihi için geri sayım yapmıştı. Adayların beklediği başvuru için ÖSYM açıklamada bulundu. Peki KPSS ortaöğretim başvurusu nereden yapılır? 2022 KPSS ortaöğretim sınav başvuru tarihi ve başvuru ekranı!

Binlerce aday KPSS ortaöğretim başvuru tarihi için geri sayım yapmıştı. Adayların beklediği başvuru için ÖSYM açıklamada bulundu. Peki KPSS ortaöğretim başvurusu nereden yapılır? 2022 KPSS ortaöğretim sınav başvuru tarihi ve başvuru ekranı!

KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı?

Milyonlarca adayın beklediği KPSS ortaöğretim için takvim yayımlanmıştı. Ertelenen KPSS Lisans sınavı nedeniyle ortaöğretim sınavlarında da tarih ileri atıldı. ÖSYm konuyla ilgili açıklama yayımladı.

Açıklamada;

"2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ortaöğretim), 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

Sınava başvurular, 01 – 13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-KPSS Ortaöğretim kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir." sözlerine yer verildi.

ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuru açıklaması

KPSS ortaöğretim başvurusu nereden yapılır?

Adaylar, ÖSYM'nin açıklamalarına göre bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden saat 11.00' itibariyle başvurularını yapabilecekler. Başvurular 13 Eylül tarihinde sona erecek.

2022 KPSS ortaöğretim sınav başvuru tarihi

KPSS sınav başvuru tarihi 1 Eylül Perşembe olarak açıklandı. Başvurunun son günü ise 13 Eylül Salı oalcak. .