KPSS ortaöğretim başvuru ekranı | KPSS ortaöğretim başvuruları nereden yapılır? KPSS ortaöğretim son başvuru tarihi

KPSS ortaöğretim başvuru ekranı | Adayların beklediği KPSS ortaöğretim başvuruları başladı. Peki ama KPSS ortaöğretim son başvuru tarihi belirlendi mi? KPSS ortaöğretim başvuruları nereden yapılır? Lise ve ön lisans mezunlarının beklediği KPSS hakkında detaylar!

Adayların beklediği KPSS ortaöğretim başvuruları başladı. Peki ama KPSS ortaöğretim son başvuru tarihi belirlendi mi? KPSS ortaöğretim başvuruları nereden yapılır? Lise ve ön lisans mezunlarının beklediği KPSS hakkında detaylar!

KPSS ortaöğretim başvuru ekranı

ÖSYM, adaylar için başvuru ekranını erişime açtı. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev almak isteyen adayların başvuracağı ekran merak konusu oldu.

KPSS ortaöğertim başvuru ekranına ulaşmak için TIKLAYINIZ...

KPSS ortaöğretim son başvuru tarihi

Milyonlarca adayın beklediği KPSS ortaöğretim için belirlenen tarih 1-13 Eylül arasında olacak. ÖSYM tarafından sınav ücreti 115 lira olarak belirlendi.

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım tarihinde yapılacak.