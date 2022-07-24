KPSS Önlisans sınavı ne zaman? KPSS başvurusu
KPSS başvuruları başladı mı?Ön lisans 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS ne zaman yapılacak?
2022-07-24 14:36:08
Hayallerine ulaşmak ve sevdikleri mesleği icra etmek isteyen milyonlarca mezun ön lisans sınavının ne zaman olacağını araştırmakta. Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte tüm detaylar.
Memur olma hayali kuran milyonlarca aday,ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi açıklandı. KPSS sınavı için hazırlıklarına hız kesmeden devam etmekte. Memur hayali kuran milyonlarca adayın merak ve heyecan ile beklediği KPSS sınav takvimiÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2022 ÖSYM sınav takvimini paylaştı. 2022 KPSS tarihlerini de böylece belli oldu.KPSS konu dağılımı hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.
KPSS SORU KONU DAĞILIMI
Türkçe Konuları
- Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam
- Anlatım Bozuklukları
- Ses ve Yapı Bilgisi
- Sözcük ve Cümle Bilgisi
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
- Sözel Mantık
Matematik Konuları
- Temel Kavramlar
- Sayılar
- Bölme ve Bölünebilme Kuralları
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- EBOB-EKOK
- Birinci Dereceden Denklemler
- Rasyonel Sayılar
- Eşitsizlik
- Mutlak Değer
- Üslü Sayılar
- Köklü sayılar
- Çarpanlara Ayırma
- Oran-Orantı
- Problemler
- Kümeler
- İşlem ve Modüler Aritmetik
- Permütasyon
- Kombinasyon ve Olasılık
- Tablo ve Grafikler
- Sayısal Mantık Problemleri ve Geometri
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Türkiye'nin Fiziki Özellikleri
Türkiye'nin Beşeri Özellikleri
Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri
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- Selçuklular Dönemi ve Öncesi
- Osmanlı Devleti Dönemi
- Selim'den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler
- Ulusal Kurtuluş Savaşı
- Atatürk İlke ve İnkılapları
- Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika
- Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri
- Osmanlı Devleti
- Atatürk İlke ve İnkılapları
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- Yürütme
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KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
KPSS ön lisans sınavı hangi tarihte?
KPSS Ön lisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek
https://www.osym.gov.tr/TR,22631/2022.html
2022-KPSS ÖN LİSANS
SINAV TARİHİ: 02.10.2022
BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022- 15.08.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022 .
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