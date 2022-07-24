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KPSS Önlisans sınavı ne zaman? KPSS başvurusu

KPSS başvuruları başladı mı?Ön lisans 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS ne zaman yapılacak?

1 Saat Önce
2022-07-24 14:36:08
KPSS Önlisans sınavı ne zaman? KPSS başvurusu

Hayallerine ulaşmak ve sevdikleri mesleği icra etmek isteyen milyonlarca mezun ön lisans sınavının ne zaman olacağını araştırmakta. Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte tüm detaylar.

Memur olma hayali kuran milyonlarca aday,ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi açıklandı. KPSS sınavı için hazırlıklarına hız kesmeden devam etmekte. Memur hayali kuran milyonlarca adayın merak ve heyecan ile beklediği KPSS sınav takvimiÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2022 ÖSYM sınav takvimini paylaştı. 2022 KPSS tarihlerini de böylece belli oldu.KPSS konu dağılımı hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.

KPSS SORU KONU DAĞILIMI

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  • Anlatım Bozuklukları
  • Ses ve Yapı Bilgisi
  • Sözcük ve Cümle Bilgisi
  • Yazım Kuralları
  • Noktalama İşaretleri
  • Sözel Mantık

Matematik Konuları

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  • Sayılar
  • Bölme ve Bölünebilme Kuralları
  • Asal Çarpanlarına Ayırma
  • EBOB-EKOK
  • Birinci Dereceden Denklemler
  • Rasyonel Sayılar
  • Eşitsizlik
  • Mutlak Değer
  • Üslü Sayılar
  • Köklü sayılar
  • Çarpanlara Ayırma
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  • Selim'den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler
  • Ulusal Kurtuluş Savaşı
  • Atatürk İlke ve İnkılapları
  • Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika
  • Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri
  • Osmanlı Devleti
  • Atatürk İlke ve İnkılapları
  • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

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  • Anayasa Hukukuna Giriş
  • Yasama
  • Yürütme
  • Yargı
  • İdare Hukuku

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS ön lisans sınavı hangi tarihte?

KPSS Ön lisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek

https://www.osym.gov.tr/TR,22631/2022.html

2022-KPSS ÖN LİSANS

SINAV TARİHİ: 02.10.2022

BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022- 15.08.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022 .

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