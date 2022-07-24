KPSS Önlisans sınavı ne zaman? KPSS başvurusu

KPSS başvuruları başladı mı?Ön lisans 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS ne zaman yapılacak?

Hayallerine ulaşmak ve sevdikleri mesleği icra etmek isteyen milyonlarca mezun ön lisans sınavının ne zaman olacağını araştırmakta. Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte tüm detaylar.

Memur olma hayali kuran milyonlarca aday,ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi açıklandı. KPSS sınavı için hazırlıklarına hız kesmeden devam etmekte. Memur hayali kuran milyonlarca adayın merak ve heyecan ile beklediği KPSS sınav takvimiÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2022 ÖSYM sınav takvimini paylaştı. 2022 KPSS tarihlerini de böylece belli oldu.KPSS konu dağılımı hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.

KPSS SORU KONU DAĞILIMI

Türkçe Konuları

Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam

Anlatım Bozuklukları

Ses ve Yapı Bilgisi

Sözcük ve Cümle Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Sözel Mantık

Matematik Konuları

Temel Kavramlar

Sayılar

Bölme ve Bölünebilme Kuralları

Asal Çarpanlarına Ayırma

EBOB-EKOK

Birinci Dereceden Denklemler

Rasyonel Sayılar

Eşitsizlik

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü sayılar

Çarpanlara Ayırma

Oran-Orantı

Problemler

Kümeler

İşlem ve Modüler Aritmetik

Permütasyon

Kombinasyon ve Olasılık

Tablo ve Grafikler

Sayısal Mantık Problemleri ve Geometri

Coğrafya Konuları

Türkiye'nin Fiziki Özellikleri

Türkiye'nin Beşeri Özellikleri

Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri

Tarih Konuları

Selçuklular Dönemi ve Öncesi

Osmanlı Devleti Dönemi

Selim'den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler

Ulusal Kurtuluş Savaşı

Atatürk İlke ve İnkılapları

Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika

Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri

Osmanlı Devleti

Atatürk İlke ve İnkılapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi



Vatandaşlık Konuları

Hukukun Temel Kavramları

Anayasa Hukukuna Giriş

Yasama

Yürütme

Yargı

İdare Hukuku

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS ön lisans sınavı hangi tarihte?

KPSS Ön lisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek

https://www.osym.gov.tr/TR,22631/2022.html

2022-KPSS ÖN LİSANS

SINAV TARİHİ: 02.10.2022

BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022- 15.08.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022 .