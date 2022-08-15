KPSS Önlisans sınavı başvuruları bugün sona eriyor. Adaylar başvurularını ais.osym.gov.tr ​​adresinden yapabilecekler. Peki KPSS önlisans yatırma için son gün ne zaman? İşte KPSS ön lisans ödeme son tarihi ve başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar...

Başvuruların bugün sona ermesi nedeniyle KPSS ön lisans ödeme tarihi merak ediliyor. KPSS ön lisans başvuruları 3-15 Ağustos tarihleri ​​arasında yapılacaktır. Sınav 9 Ekim'de yapılacak. Peki KPSS önlisans yatırma için son gün ne zaman? İşte KPSS önlisans ödeme tarihi

KPSS önlisans para yatırma için son gün ne zaman?

KPSS ön lisans başvuru işlemleri sınav ücretinin ödenmesi ile tamamlanacaktır. KPSS önlisans yatırma için son gün 15 Ağustos 2022 olup, 23:59'da sona erecektir.

KPSS ön lisans oturumu Ekim'in 9'unda yapılacak.

Önlisans KPSS başvuru ücreti 130 TL olarak açıklandı. Adayların sınav ücretini banka yetkilisine yatırırken; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte ne kadar ödeyeceklerini söylemeleri gerekiyor. Adaylar ayrıca banka şubelerine gitmeden internet üzerinden bankaya ücret yatırabilirler.