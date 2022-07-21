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KPSS önlisans başvuruları ne zaman 2022? KPSS önlisans başvuruları başladı mı? KPSS önlisans sınavı hangi tarihte?

KPSS önlisans başvuruları ne zaman 2022? Binlerce memur adayı KPSS için gün sayıyor. Belirlenen takvime göre ortaöğretim ve önlisans sınav tarihleri yayımlandı. Peki KPSS önlisans başvuruları başladı mı? KPSS önlisans sınavı hangi tarihte? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-07-21 09:46:59
KPSS önlisans başvuruları ne zaman 2022? KPSS önlisans başvuruları başladı mı? KPSS önlisans sınavı hangi tarihte?

Binlerce memur adayı KPSS için gün sayıyor. Belirlenen takvime göre ortaöğretim ve önlisans sınav tarihleri yayımlandı. Peki KPSS önlisans başvuruları başladı mı? KPSS önlisans sınavı hangi tarihte? İşte detaylar...

KPSS önlisans başvuru tarihi

KPSS Önlisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek.

KPSS önlisans sınav tarihi

KPSS sınav tarihi ise 2 Ekim olarak belirlendi.

KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da yapılacak.

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