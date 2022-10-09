KPSS Ön Lisans soru kitapçığı sorgulama ekranı | KPSS önlisans ne zaman açıklanır?

KPSS Ön Lisans soru kitapçığı sorgulama ekranı | KPSS Ön Lisans soru kitapçığı yayımlandı. Binlerce kişi kitapçıklara bakmak için sorgulama ekranına ulaşmaya çalışıyor. Peki KPSS Ön Lisans soru kitapçığına nereden bakılır? KPSS önlisans ne zaman açıklanır? Sonuçlar hangi ayda açıklanacak? İşte detaylar...

KPSS Ön Lisans soru kitapçığı sorgulama ekranı | KPSS Ön Lisans soru kitapçığı yayımlandı. Binlerce kişi kitapçıklara bakmak için sorgulama ekranına ulaşmaya çalışıyor. Peki KPSS Ön Lisans soru kitapçığına nereden bakılır? KPSS önlisans ne zaman açıklanır? Sonuçlar hangi ayda açıklanacak? İşte detaylar... KPSS Ön Lisans soru kitapçığı sorgulama ekranı 09 Ekim 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ön Lisans Sınavı Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının bir kısmı erişime açıldı. Kitapçığı sorgulamak isteyenler, yoğunluk nedeniyle güçlükle ekrana ulaşıyor. Kitapçığa ulaşmak isteyenler https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden ya da aşağıdaki linkten ulaşabilirler. KPSS Ön Lisans soru kitapçığı sorgulama ekranı için TIKLAYINIZ... Soru kitapçığı sayfasına nasıl girilir? Adaylar srogulama ekranına ulaştıktan sonra T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapabilirler. KPSS önlisans ne zaman açıklanır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Ön Lisans sonuçlarının, 3 Kasım'da açıklanacağını duyurdu. Kitapçıklar yayımlandı. Yukarıda bulunan link ya da ÖSYM resmi sitesinden kitapçıklara ulaşabilirsiniz. .