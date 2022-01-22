KPSS ne zaman? KPSS başvuru tarihi ne zaman? KPSS sonuç tarihi ne zaman?
Lisans, önlisans ve lise mezunu yüzbinlerce adayın katıldığı KPSS için 2022 yılı tarihleri belirlendi. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım tarihinde yapılacak. İşte KPSS sınav, başvuru ve sonuç tarihleri...
2022-01-22 18:31:07
KPSS 2022 NE ZAMAN?
2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
SINAV TARİHİ: 31.07.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün
SINAV TARİHİ: 06.08.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün
SINAV TARİHİ: 07.08.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
SINAV TARİHİ: 14.08.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
2022-KPSS Ön Lisans
SINAV TARİHİ: 02.10.2022
BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022
2022-KPSS Ortaöğretim
SINAV TARİHİ: 06.11.2022
BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)
SINAV TARİHİ: 27.11.2022
BAŞVURU TARİHİ: 07.10.2022 - 17.10.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.12.2022 .
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