KPSS Lisans tekrar sınavı tarihi | KPSS yeni Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sınavları ne zaman?

KPSS Lisans tekrar sınavı tarihi | Şaibeli olmasından dolayı iptal edilen KPSS için yeni tarih verildi. Peki ama KPSS yeni Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sınavları ne zaman? İşte son dakika açıklaması...

Şaibeli olmasından dolayı iptal edilen KPSS için yeni tarih verildi. Peki ama KPSS yeni Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sınavları ne zaman? İşte son dakika açıklaması...

KPSS Lisans tekrar sınavı tarihi

ÖSYM, 2022-KPSS ile ilgili yeni sınav takvimini açıkladı. 2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek oturumu 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumu 24-25 Eylül'de yapılacak.

KPSS yeni Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sınavları ne zaman?

ÖSYM yazılı açıklamasında;

"ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022- KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022- KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24- 25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022- ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022- KPSS Ön Lisans Sınavı'nın 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

2022 ÖSYM Sınav Takvimi'nde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır." sözlerine yer verdi.

KPSS iptal edilen sınavın soruşturması netleşti mi?

Devlet Denetleme Kurulu üyeleri, KPSS hakkındaki soruşturmanın 7. gününde ÖSYM'deki araştırmalarına devam ediyor.

Uzman savcı ve polislerin yer aldığı; Ankara Cumhuriyet Bassavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmalar için özel ekipler kuruldu. .