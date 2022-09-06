KPSS giriş yerleri açıklandı mı 2022? KPSS Lisans sınav giriş yerleri belgesi sorgulama | KPSS Lisans sınav yerleri belli oldu mu?

KPSS giriş yerleri açıklandı mı 2022? Adayların heyecanla beklediği KPSS için geri sayım başladı. Sınavlar 18 Eylül'de başlayacak. Peki ama adayların sınava hangi okulda gireceği belli oldu mu? KPSS Lisans sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? KPSS Lisans sınav yerleri belli oldu mu?

Adayların heyecanla beklediği KPSS için geri sayım başladı. Sınavlar 18 Eylül'de başlayacak. Peki ama adayların sınava hangi okulda gireceği belli oldu mu? KPSS Lisans sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? KPSS Lisans sınav yerleri belli oldu mu?

KPSS giriş yerleri açıklandı mı?

Milyonlarca kişinin beklediği, iptal edilen KPSS için çok az bir vakit kaldı. Sınavın Genel Yetenek oturumu 18 Eylül Pazar, Alan Bilgisi oturumu 24-25 Eylül'de (Cumartesi-Pazar) yapılacak. ÖSYM'den giriş yerleri hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz yıllara göre sınav giriş yerleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Dolayısıyla bu yıl da 8 Eylül Perşembe günü yerlerin açıklanması bekleniyor.

KPSS Lisans sınav tarihi

Yapılacak olan KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans sınav giriş yerleri belgesi sorgulama

KPSS'ye girecek olan adaylar giriş belgesi dökümanlarını https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden çıkarabilecekler.