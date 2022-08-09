KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenekte Neler Çıkacak? KPSS 2022 Genel Kültür Soruları
KPSS’de hangi konular çıkacak? KPSS genel kültür konuları neler? KPSS genel yetenek konusunda neler var? KPSS konu dağılımları neler? Son zamanlar da gündemden düşmeyen konulardan, 31 Temmuz’da olan KPSS lisans sınavı iptal edilmişti. KPSS sınavının iptal olması ile beraber yeniden yapılacak olan sınavın Eylül’e ertelenmesi ile birlikte sınava ilişkin konu dağılımları tekrardan gündeme geldi. Sizler için bu konu hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…
2022-08-09 23:57:28
Genel Kültür de Hangi Dersler Var?
Genel kültür konuları; Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel konular derslerinden oluşmaktadır.
KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Konuları Neler?
Türkçe Konuları; Sözcükte anlam, Cümlede anlam, Paragrafta Anlam, Anlatım Bozuklukları, Ses ve Yapı bilgisi, Sözcük ve Cümle Bilgisi, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Sözel Mantık,
Matematik Konuları; Temel Kavramlar, Sayılar, Bölme ve Bölünebilme kuralları, Asal Çarpanlarına ayırma, EBOB-EKOK, Birinci Dereceden Denklemler, Rasyonel Sayılar, Eşitsizlik, Mutlak değer, Üslü sayılar, Köklü sayılar, Çarpanlara ayırma, Oran-orantı, Problemler, Kümeler, İşlem ve Modüler Aritmetik, Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık, Tablo ve Grafikler, Sayısal Mantık Problemleri ve Geometri
Coğrafya Konuları; Türkiye'nin Fiziki Özellikleri, Türkiye'nin Beşerî Özellikleri, Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri
Tarih Konuları; Selçuklular Dönemi ve Öncesi, Osmanlı Devleti Dönemi, Ulusal Kurtuluş Savaşı, Atatürk İlke ve İnkılapları, Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika, Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri, Osmanlı Devleti, Atatürk İlke ve İnkılapları, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
Vatandaşlık Konuları; Hukukun Temel Kavramları, Anayasa Hukukuna Giriş, Yasama, Yürütme, Yargı, İdare Hukuku, Uluslararası Kuruluşlar, Temel Hak ve Hürriyetler, Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleridir. .
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