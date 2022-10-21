KPSS DHBT Taban Puanları 2022 (Lisan-Önlisans) | İmam Hatip-Müezzin-Kur'an Kursu Öğreticisi KPSS taban puanı ve atama kontenjan sayısı kaç? 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavına girecek olan binlerce aday şimdiden atanmanın planlarını yapmaya başladı. KPSS DHBT sınavında kaç puan alınırsa atama yapılacağı ve atama taban puanları şu sıralar oldukça merak ediliyor. İşte DHBT lisans ve ön lisans alanında İmam Hatip-Müezzin-Kur'an Kursu Öğreticisi atama taban puanları ve atama kontenjanlarına dair detaylar...

KPSS DHBT Taban Puanları 2022 (Lisan-Önlisans) nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetlerinde İmam Hatip-Müezzin-Kur'an Kursu Öğreticisi olarak atanmak isteyenler DHBT sınavına girmek zorunda. Diyanet bünyesinde görev almak isteyenlerin girdiği KPSS DHBT sınavına binlerce kişi katılacak. KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınavına hazırlanan binlerce kişi başvurularını tamamladı ve sınavların başlamasını dört gözle bekliyor. 2022 DHBT sınavına katılacaklar 27 Kasım'da ter dökecek. Peki İmam Hatip-Müezzin-Kur'an Kursu Öğreticisi KPSS taban puanı ve atama kontenjan sayısı kaç?

KPSS DHBT Taban Puanları 2022 (Lisan-Önlisans)

KPSS DHBT sınavı ÖSYM'nin geniş katılımı sınavlarından biridir. Binlerce kişinin katılacağı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. 2022 DHBT sınavı saat 10.15'te başlayacak ve adaylar kendilerine yöneltilen 40 soruya 60 dakikada cevap verecek. Sınava sayılı günler kala adaylar 2022 KPSS DHBT Taban Puanlarını araştırmaya başladı. 2022 DHBT taban puanları henüz netlik kazanmadı ancak 2021 DHBT taban puanları ile atamalarda fikir saibi olabiilirsiniz.

İmam Hatip-Müezzin-Kur'an Kursu Öğreticisi KPSS taban puanı ve atama kontenjan sayısı kaç?

2022 KPSS DHBT sınavına katılan adaylar DHBT taban puanlarını sıkça araştuırmaya başladı.

4-B KKÖ ilahiyat Fakültesi sözlü notu 75, KPSS puanı 73,37

İhaliyat ön lisans + lmam Hatip Lisesi sözlü notu 86.33, KPSS puanı 82,32

İmam Hatip Lisesi + Hafız sözlü notu 89.33, KPSS puanı 86,49

4-Bİ-H ilahiyat fakültesi sözlü sınav 70, KPSS puanı 51,77

İlahiyat önlisans + İHL sözlü sınavı 70, KPSS puanı 60,90

İlahiyat önlisans + İHL sözlü sınavı 70, KPSS puanı 60,90

DHBT başvuru şartları neler?

Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS'ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

Adayların mezun oldukları en üst öğrenim düzeyinden sınava girmeleri gerekmektedir. 2022-KPSS Lisans'a son başvuru tarihi olan 6 Haziran 2022 tarihi itibarıyla (6 Haziran 2022 ve öncesinde) lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar, ön lisans veya ortaöğretim düzeyinde yapılacak sınava başvuramazlar.

Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.

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