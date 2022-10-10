KPSS'de Haluk Bilginer ve Eda Erdem sorusu | Haluk Bilginer ve Eda Erdem KPSS ne sordular?

KPSS'de Haluk Bilginer ve Eda Erdem sorusu gündem oldu. Daha sonra isimler ve sorular sosyal medyada merak konusu oldu. Peki ama KPSS'de hangi sorular soruldu? Haluk Bilginer ve Eda Erdem KPSS ne sordular? İşte detaylar...

KPSS'de Haluk Bilginer ve Eda Erdem sorusu gündem oldu. Daha sonra isimler ve sorular sosyal medyada merak konusu oldu. Peki ama KPSS'de hangi sorular soruldu? Haluk Bilginer ve Eda Erdem KPSS ne sordular? İşte detaylar...

KPSS'de Haluk Bilginer ve Eda Erdem sorusu

Bu yıl yapılan KPSS ön lisans sorularından bazıları gündem oldu.

KPSS ön lisans sınavında çıkan "47. Uluslararası Emmy Ödülleri töreninde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kim almıştır?" sorusu yer aldı. Yanıtı Haluk Bilginer olacaktı.

Bir diğer soru da KPSS ön lisans güncel bilgiler testinde sorulan "Voleybol kadın milli takımı kaptanı kim?" sorusu oldu. Yanıtı Eda ERdem olacaktı.

Haluk Bilginer kimdir?

Tam adı; Nihat Haluk Bilginer oyuncu ve yönetmendir. Sinema, televizyon ve tiyatro alanlarında yaptığı çalışmalarla birçok ödülün sahibi olmuştur. Sevilen sanatçı, 1990 yılında Tiyatro Stüdyosu'nun kurucuları arasında yer almıştır. 1996 yılında Zuhal Olcay'la birlikte Oyun Atölyesi'ni kurmuştur. 1992–2004 yılları arasında Zuhal Olcay ile evli kalan Bilginer, 2006–2012 yılları arasında da Aşkın Nur Yengi ile evli kalmıştır.

Yengi ve Bilginer çiftinin bu evlilikten Nazlı Bilginer adında bir de kızları bulunuyor.

Eda Erdem kimdir?

Eda Erdem Dündar, millî voleybolcudur. 22 Haziran 1987 İstanbul doğumludur. Türkiye millî takımı ve Fenerbahçe Opet takım kaptanıdır. 30 Mart 2022 itibarıyla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu bașkanı seçilmiștir.

1,88 boyundaki sporcu, şu an 35 yaşındadır. .