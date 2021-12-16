KPSS başvuruları ne zaman? 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihi

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS başvuru tarihleri, ilgilileri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki ama KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? KPSS sınavı tarihi ne? KPSS ne zaman yapılacak? İşte 2022 KPSS Önlisans, lisans ve ortaöğretim sınavı detayları...

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS başvuru tarihleri, ilgilileri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki ama KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? KPSS sınavı tarihi ne? KPSS ne zaman yapılacak? İşte 2022 KPSS Önlisans, lisans ve ortaöğretim sınavı detayları...

KPSS başvuruları ne zaman?

KPSS başvuruları ve sınavları Lisans, Ortaöğretim ve Önlisasn mezunları için 3 ayrı oturumda gerçekleştiriliyor.

KPSS Ortaöğretim başvurusu 01 Eylül 2022 ile 13 Eylül 2022 tarihleri arasında olacak.

KPSS önlisans başvurusu 03 Ağustos 2022 ile 15 Ağustos 2022 arasında olacak.

2022 KPSS tarihleri

– KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz'da yapılacak.

– KPSS Alan Bilgisi oturumu 6-7 Ağustos'ta yapılacak.

– KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta yapılacak.

– EKPSS 24 Nisan'da yapılacak.

– KPSS Önlisans 2 Ekim'de yapılacak.

– KPSS Ortaöğretim 6 Kasım'da yapılacak.

– KPSS DHBT 27 Kasım'da yapılacak.

KPSS kim tarafından yapılıyor?

ÜSYM, 1981 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10. ve 45. maddeleriyle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adı ile Yükseköğretim Kurulunun bir alt kuruluşu hâline dönüştürülmüştür.

Dünyada ortaöğretimden yükseköğretime geçiş ile ilgili farklı uygulamalar bulunmaktadır. Ülkemizde de üniversiteye giriş sisteminde tarihsel süreç içinde değişiklikler ile sistem geliştirilmiş ve 2017 yılında üniversiteye giriş sistemine son şekli verilmiştir.

Başkanlığımız yukarıda söz edildiği üzere, kuruluşunda üniversitelere öğrenci seçme görevini yürütürken, tarihsel gelişime ve Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre 1981 yılından itibaren eklenen yeni sınavlarla her yıl yaklaşık 50 sınavın gerçekleştirildiği bir kuruma dönüştürülmüştür. Bu sınavlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

• Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı-İdari Yargı)

• Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)

• Dikey Geçiş Sınavı (DGS)

• Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)

• Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS)

• İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavı

• İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG)

• Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans - Öğretmenlik Alan Bilgisi – Ön Lisans –Ortaöğretim) (KPSS)

• Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınav (MEB-EKYS)

• Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ)

• Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcılığı Adaylığı Eleme Sınavı

• Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

• Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)

• Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS)

• Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.