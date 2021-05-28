2021 KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak? Milyonlarca kişinin girmek beklediği Kamu Personeli Seçme Sınavı'na başvurular 28 Mayıs itibari ile balladı. KPSS A grubu sınavına girecek olan mezun ve mezun olma durumunda olanlar 2021 KPSS A sınavı hangi gün yapılacak sorusunu sormaya başladı. 14 Haziran'a kadar sürecek olan KPSS başvurularının ardından sınav heyecanı başlayacak. 2021 KPSS A grubu 1. oturum ve 2. oturum sınavı hangi gün, ne zaman? KPSS Alan Bilgisi (KPSS-A grubu) sınavın girecek olan binlerce kişinin sorduğu KPSS A grubu alan bilgisi sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı haberimizde...

2021 KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman yapılacak? Milyonlarca kişinin girmek beklediği Kamu Personeli Seçme Sınavı'na başvurular 28 Mayıs itibari ile balladı. KPSS A grubu sınavına girecek olan mezun ve mezun olma durumunda olanlar 2021 KPSS A sınavı hangi gün yapılacak sorusunu sormaya başladı. 14 Haziran'a kadar sürecek olan KPSS başvurularının ardından sınav heyecanı başlayacak. 2021 KPSS A grubu 1. oturum ve 2. oturum sınavı hangi gün, ne zaman? KPSS Alan Bilgisi (KPSS-A grubu) sınavın girecek olan binlerce kişinin sorduğu KPSS A grubu alan bilgisi sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı haberimizde...

Milyonlarca kişini kaderini belirleyecek olan KPSS sınavında başvuru süreci başladı. Başvurların açılmasıyla binlerce kişi KPSS sıanvlarının ne zaman yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. KPSS A grubuna girecek olanlar da KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman yapılacak? 2021 KPSS A grubu 1. oturum ve 2. oturum sınavı hangi gün? gibi soruları sormaya başladı. İşte KPSS-A grubu sınav tarihlerine ilişkin detaylar...

KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS Alan Bilgisi grubu sınavına katılacak olanlar "KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunu sormaya başladı. ÖSYM'den konu ile ilgili açıklama yapıldı. İşte ÖSYM'den gelen KPSS sınav tarihlerine ilişkin açıklama: “2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 01 Ağustos 2021 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 07- 08 Ağustos 2021 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır”

KPSS başvurusuna HES kodu nasıl eklenir?

Duyuruya göre adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Kılavuzunda yer alıyor. Adaylar, Kılavuza ÖSYM sitesindeki duyurudan erişebilecek.

KPSS başvuruları başladı mı?

2021 KPSS başvuruları 28 Mayıs Cuma günü başlayacak ve 14 Haziran tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 22-23 Haziran tarihlerinde alınacak. Sınav sonuçları ise 16 Eylül'de açıklanacak.

2021 KPSS A grubu 1. oturum ve 2. oturum sınavı ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak.

2021 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak?

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.

2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak.

KPSS alan bilgisi sınavı nedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyen adayların sınavın Genel Yetenek Genel Kültür ile kendilerine uygun Alan Bilgisi oturumlarına katılmaları gerekmektedir. Bu sınavda Genel Kültür ile Genel Yetenek soruları bulunmaktadır. Bunun yanında kendi alanları ile ilgili alan sınavlarına da girmeleri gerekmektedir.

KPSS A sınavına kimler başvurabilir?

KPSS Alan Bilgisi sınavına önceden sadece İİBF (İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Çeko), SBF, Hukuk, Mühendislik vb fakültelerden mezun olan kişiler girebilmekteyken artık neredeyse tüm fakülte mezunlarından memur alımı yapılmaktadır. Mühendislik fakülteleri gibi teknik programlardan mezun olanlarla matematik, fizik gibi fen edebiyat fakültesi mezunlarına yönelik müfettişlik, uzman yardı

KPSS A sınavı kaç yıl arayla yapılır?

KPSS Alan Bilgisi her yıl yapılarak ilgili kadrolara atama yapılır. Bu sınava lisans mezunları ve mezun olabilecek durumda olanlar (son sınıf öğrencileri) girebilir. Sadece adayın kamu kurum ve kuruluşlarına iş başvurusu yaptığı zaman mezun durumda olması gerekir.

KPSS A sınavı kaç yıl geçerli?

2016 yılında yapılan değişiklikle puan geçerlilik süresi sadece 2016 yılı için 1 yıl olarak değiştirilmiş olup, 2017 ve sonrası KPSS–A puanlarının geçerlilik süresi 2 yıl olarak kabul edilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.