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TIMETURK / EĞİTİM / KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, 1 Ağustos'ta düzenlenecek 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) sınavı oturumlarına girecek adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı.

2 Saat Önce
2021-07-26 10:34:15
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

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ÖSYM, 1 Ağustos'ta düzenlenecek 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) sınavı oturumlarına girecek adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinilebilecek.

Adaylar, 1 Ağustos'ta düzenlenecek 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için saat 10.00'dan sonra, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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