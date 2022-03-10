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KPSS-2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçları nereden sorgulanır?

ÖSYM, KPSS-2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

54 Dakika Önce
2022-03-10 21:57:06
KPSS-2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçları nereden sorgulanır?

24 Şubat – 02 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Tercih sonuçları nereden sorgulanır?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 10 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir. .

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