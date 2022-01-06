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TIMETURK / EĞİTİM / KPSS 2021/2 tercih yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2021/2 tercih yerleştirme sonuçları açıklandı

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına (KPSS-2021/2) yerleştirme sonuçları ÖSYM sitesinde açıklandı .

52 Dakika Önce
2022-01-06 14:17:24
KPSS 2021/2 tercih yerleştirme sonuçları açıklandı

22 Aralık tarihinde başlayan KPSS tercihleri 29 Aralık Çarşamba günü sona erdi. KPSS-2021/2 tercih sonuçları için geri sayım başlamıştı. Beklenen açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. 

KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.

Ekran Resmi 2022-01-06 14.18.04

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri, elektronik ortamda kendi şifreleriyle (ÖSYM'den edindikleri/edinecekleri kurum şifresiyle) edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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