KPSS-2021/1 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Son dakika duyurusu geldi! KPSS ile devlet memuru olmanın hayalini kuran binlerce kişi bu haberi bekliyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda KPSS-2021/1 yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Adaylar https://sonuc.osym.gov.tr sitesine girerek sonuçlarını öğrenebilir.

KPSS-2021/1 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Son dakika duyurusu geldi! KPSS ile devlet memuru olmanın hayalini kuran binlerce kişi bu haberi bekliyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda KPSS-2021/1 yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Adaylar https://sonuc.osym.gov.tr sitesine girerek sonuçlarını öğrenebilir.

KPSS-2021/1 yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

KPSS nedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. Yönetmeliğin amacı Madde-1'de: “Bu Yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir.” şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu sınav, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Sınavın ana amaçları arasında; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmak sayılabilir.

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