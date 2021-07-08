KPSS 2021/1 tercihleri bitti mi? KPSS 2021/1 tercihi son gün ne zaman? KPSS sınavında ter döken milyonlarca aday tercihlerini yapmak için kolları sıvadı. KPSS 2021/1 tercihleri 1 Temmuz'da başlamıştı ve tercihler bir hafta boyunca yapılacaktı. KPSS sınavına girip henüz tercih yapmayan adaylar KPSS 2021/1 tercihleri biti mi? KPSS 2021/1 tercihleri ne zaman bitecek? sorularına yanıt arıyor. KPSS 2021/1 tercihlerinde son gün 8 Temmuz. KPSS 2021/1 tercihi yapmak isteyen adaylar ellerini çabuk tutmalı.

KPSS 2021/1 tercihleri bitti mi? KPSS 2021/1 tercihi son gün ne zaman? KPSS sınavında ter döken milyonlarca aday tercihlerini yapmak için kolları sıvadı. KPSS 2021/1 tercihleri 1 Temmuz'da başlamıştı ve tercihler bir hafta boyunca yapılacaktı. KPSS sınavına girip henüz tercih yapmayan adaylar KPSS 2021/1 tercihleri biti mi? KPSS 2021/1 tercihleri ne zaman bitecek? sorularına yanıt arıyor. KPSS 2021/1 tercihlerinde son gün 8 Temmuz. KPSS 2021/1 tercihi yapmak isteyen adaylar ellerini çabuk tutmalı.

1 milyondan fazla kişi 2021 yılında yapılan KPSS sınavlarında ter döktü. Devlet memuru olabilmek için uzun süre bu sınava hazırlananların önünde şimdi de zorlu bir tercih süreci bulunuyor. KPSS 2021/ tercihi yapmak isteyenler KPSS 2021/1 tercihleri bitti mi? KPSS 2021/1 tercihi son gün ne zaman? gibi sorulara yanıt arıyor.

KPSS-2021/1 TERCİH KILAVUZU

KPSS 2021/1 TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?

KPSS 2021/1 tercihi yapmak isteyenler tercih süresinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. KPSS-2021/1 tercihleri 8 Temmuz'da yani bugün bitiyor. KPSS tercih işlemleri sürecinde ortaöğretim, ön lisans ve lisans seviyesinde sınava katılan adaylar tercih işlemlerini yapabilecek. Üç farklı grup için de ayrı ayrı yayımlanan tercih kılavuzları ise bu süreçte adayların en büyük yardımcısı olacak.

KPSS 2021/1 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS 2021/1 tercihi için son güne kalan adaylar tercihlerini nasıl yapacaklarını internetten araştırmaya baladı. KPSS tercihi yapmak isteyen adaylar tercihlerini ÖSYM AİS sisteminden yapabilecek. Adaylar ÖSYM AİS'e T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bireysel olarak başvuru yapabilecek. Bu süreçte adayların tercih edecekleri kadro ve pozisyonlar için gerekli sınava girmiş ve yeterli puanı almış olmaları gerekiyor.

KPSS 2021/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2021/1 tercihlerini yapan adaylar sonuçların açıklanamcağı tarihi araştırıyor. KPSS 2021/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2021/1 tercih sonuçları ne zaman belli oalcak? KPSS-2021/1 tercihleri 8 Temmuz'da bitecek. Tercih sonuçlarının temmuz ayının son haftası ya da ağustos ayının ilk haftasında açıklanması tahmin ediliyor. Ancak bu konu hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı. KPSS 2021/1 tercih sonuları ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenilecek.

KPSS SINAVI NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. Yönetmeliğin amacı Madde-1'de: “Bu Yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir.” şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu sınav, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Sınavın ana amaçları arasında; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmak sayılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.