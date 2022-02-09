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Konya'da 10 Şubat Perşembe tatil mi? Konya'da okullar bugün tatil mi?

Konya'da 10 Şubat Perşembe tatil mi? Konya'da bugün okullar tatil mi sorusu yanıt bekliyor. Binlerce öğrencinin Konya soğuğunda okula gidip gitmeyeceği konusunda Konya Valiliği açıklamada bulundu mu? Merak edilen kar tatili açıklaması, Konya'da yarın okullar tatil mi?

48 Dakika Önce
2022-02-09 08:51:11
Konya'da 10 Şubat Perşembe tatil mi? Konya'da okullar bugün tatil mi?

Konya'da 10 Şubat Perşembe tatil mi? Konya'da bugün okullar tatil mi sorusu yanıt bekliyor. Binlerce öğrencinin Konya soğuğunda okula gidip gitmeyeceği konusunda Konya Valiliği açıklamada bulundu mu? Merak edilen kar tatili açıklaması, Konya'da yarın okullar tatil mi?

Konya'da 10 Şubat Perşembe tatil mi?

Konya'da yağışlı hava ve soğuk hayatı olumsuz etkiliyor. Binlerce öğrencinin okullara yeni başlamasının ardından iki gün geçti ve kar yağışları hız kesmeden devam ediyor.

Konya Valiliği "Konya'da okullar bugün tatil mi?" sorusunun yanıtı için bir açıklamada bulunmadı. Okulların henüz tatil olup olmayacağı belli değil. Açıklama yapıldıkan sonra detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

konyada okullar tatil mi .

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