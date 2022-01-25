KOMEK kayıt başvuruları ne zamana kadar yapılacak 2022? KOMEK kayıt nasıl yapılır?

KOMEK, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara meslek edindirme amacıyla eğitim hizmetinin verildiği kurslardır. KOMEK kurs kayıtları için başvuru işlemlerini merak eden vatandaşlar arama motorlarında sorularına cevap aramakta. Peki, KOMEK kayıtları hangi tarihte?

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) kayıtları başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK alanında Konya'nın marka kurumu haline geldiğini belirtti. Ayrıca yeni dönemde pandemi tedbirleri aksatılmadan eğitimlerin gerçekleşeceğini kaydeden Altay, “KOMEK kurulduğu günden bugüne kadar 486 farklı branşta 1 milyonu aşan kursiyeri mezun ederek Konya'da önemli bir yere sahip olmuştur.” Açıklamasında bulundu. KOMEK kayıt tarihlerini ne zaman sona erdiğini merak eden kişiler internette sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayı…

KOMEK kayıt başvuruları ne zamana kadar yapılacak ve kayıt nasıl yapılır 2022?

KOMEK kayıtları online olarak http://www.komek.org.tr/ adresinden yapılmakta olup, ön kayıt oluşturulmasıyla kesin kayıt için Elkart ile gitmeleri gerekmektedir. Elkart ile gidilerek kaydın kesinleşmesi ile kursa başlamanız mümkün. Başvuruların 18 Ocak-30 Ocak 2022 tarihlerinde tamamlanması gerekiyor.

KOMEK kimler başvuru yapabilir?

KOMEK kurslarına başvuru yapabilmek için üst yaş sınırı olmaksızın herkes başvuru yapabilir. Alt yaş sınırı ise zorunlu ilköğretim yaşını tamamlamış herkesi kapsar. Konya'da yaşayan herkesin başvurabileceği bu kurslara; ister ev hanımı, ister çalışan; ister öğrenci herkes katılım sağlayabilir. Kursa devamsızlık yapmadığınız taktir de, kurs sonunda MEB onaylı sertifika verilmektedir. Bu sertifikalar ülkemizin her yerinde ve anlaşmalı ülkelerde geçerlidir.

KOMEK'te kaç tane kurs seçilebilir?

Komek kurslarına kayıt olmak istiyorsunuz ve aynı anda birden fazla kurstan eğitim almak istiyorsanız KOMEK'te bunun da çözümü var. Tercih ettiğiniz kursların, saatleri ve günleri denk gelmediği sürece; KOMEK'te 2, ASEM'ler de 3 branşa kadar kursa gidebilirsiniz. .