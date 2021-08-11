Koç Üniversitesi Sıralama

Üniversite sınavına giren milyonlarca aday açıklanan sonuçlarla birlikte en iyi üniversitelerden birini gitmek için araştırmalar yapmaktadır. Bu sebepten dolayı en çok araştırılan üniversitelerin başında Koç Üniversitesi gelmektedir. Milyonlarca öğrenci Koç üniversitesine kaç puanla girildiğini merak etmektedir. Peki Koç Üniversitesi’ne kaç sıralama ile girilir? Koç Üniversitesi taban puanı nedir? Koç Üniversitesi tavan puanı nedir? Koç Üniversitesi’nde hangi bölümler var? Koç Üniversitesi başarılı bir üniversite mi? Koç Üniversitesi’nde hukuk var mı? Koç Üniversitesi’nde Tıp var mı?

Üniversite sınavına giren milyonlarca aday açıklanan sonuçlarla birlikte en iyi üniversitelerden birini gitmek için araştırmalar yapmaktadır. Bu sebepten dolayı en çok araştırılan üniversitelerin başında Koç Üniversitesi gelmektedir. Milyonlarca öğrenci Koç üniversitesine kaç puanla girildiğini merak etmektedir. Peki Koç Üniversitesi'ne kaç sıralama ile girilir? Koç Üniversitesi taban puanı nedir? Koç Üniversitesi tavan puanı nedir? Koç Üniversitesi'nde hangi bölümler var? Koç Üniversitesi başarılı bir üniversite mi? Koç Üniversitesi'nde hukuk var mı? Koç Üniversitesi'nde Tıp var mı?

TYT ve AYT oturumları ile gerçekleşen YKS sınavlarından sonra öğrencilerin sonuçları da geçtiğimiz günlerde açıklandı. Birçok öğrenci aldıkları puanlar ve sıralamalar ile bir bölüm tercihi yapmaya başlayacaklar. Bu sebeple birçok üniversiteyi araştıran öğrenciler, iyi üniversitelerin sıralamalarını öğrenmek istemektedirler. Merak edilen üniversitelerin başında Koç Üniversitesi gelmektedir. İşte tüm detayları ile Koç Üniversitesi sıralamaları…

Koç Üniversitesi sahip olduğu köklü geçmiş ve akademik kadrosu ile en gözde okulların başında gelmektedir. Öğrencilerin oldukça yüksek sıralamalar ile tercih ettikleri Koç Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen, Mühendislik, Hukuk, Tıp ve Hemşirelik Fakülteleri ile toplamda 22 lisans, 32 yüksek lisans ve 26 doktora programı ile eğitim vermektedir. İşte lisans düzeyindeki bölümlerin taban puanları…

Koç İşletme bölümü dünyanın en iyileri arasında yer aldı!

Koç Üniversitesi sağladı imkanlar ve dev öğretim üyesi kadrosu ile birçok başarıya imza atmaktadır. Bu başarılardan biri de Financial Times tarafından 2020 yılında hazırlanan ve sadece İşletme bölümlerinin değerlendirildiği Executive MBA (EMBA) listesinde 49. sıraya yerleşmesiyle olmuştur. Bu başarı ile bu listede ilk 50'de olan tek Türk üniversite olma başarısını da göstermiştir.

Bu konuda konuşan Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Akademik Direktörü Prof. Dr. Zeynep Gürhan şu ifadeleri kullandı: ““Bu programın elde ettiği sıralama hem akademik kalitemizi ortaya koyuyor hem de Üniversitemizin ve mezunlarımızın başarılarını gösteriyor. Financial Times'ın global araştırmasında kadın öğretim görevlileri oranında Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, %51'lik oranla dünyada ikinci sırada yer alıyor. Bunun yanı sıra, müfredatımızda sosyal sorumluluk, etik, toplumsal ve çevre konularına da önem vermemizin Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde 55. sırada yer almamızda önemli bir etkisi olduğunu görmekten çok memnunum”

“İşletme Enstitüsü olarak misyonumuza paralel, stratejik bir önem taşıyan Koç Üniversitesi EMBA programının dünya çapındaki en iyi 50 program arasında olmasından memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca dünya çapında 2017 mezunları arasında yapılan anket paralelinde; Finans ve Muhasebe alanlarında 5. ve 4 . sıradan ilk 5 üniversite arasında yer almaktan gurur duyuyoruz.” dedi. Bunun yanı sıra pandemi sonrası iş hayatında liderlik yetkinliklerinin daha da önem kazandığına dikkat çeken Nida Bektaş, “Mezunlarımızın kariyer gelişimlerine katkısı ve iş deneyimleri konusundaki başarısını gösteren bu sıralama, Koç Üniversitesi'nin sunduğu eğitim ile dünya çapındaki üniversite mezunları arasında fark yaratabildiğini gösteriyor”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.