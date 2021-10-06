Kimler YKS 2. ek tercih yapabilir? YKS 2. ek tercih sadece barajı geçemeyenler mi yapacak? YKS 1. ek tercih sonuçları açıklandı. Sırada YKS 2. ek tercihler var. Barajı geçemeyen adayların merakla beklediği YKS ek tercihlerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte YKS ek tercihlere ilişkin deraylar...

Kimler YKS 2. ek tercih yapabilir? YKS 2. ek tercih sadece barajı geçemeyenler mi yapacak? YKS 1. ek tercih sonuçları açıklandı. Sırada YKS 2. ek tercihler var. Barajı geçemeyen adayların merakla beklediği YKS ek tercihlerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte YKS ek tercihlere ilişkin deraylar...

YKS 2 ek tercihler dört gözle beklenyor. YKS'de 2021 yılında yapılacak 3. yerleştirme olan YKS 2. ek yerleştirmelerde kimlerin tercih yapacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'de barajı geçemeyen yüz binlerce öğrenciye müjde vererek barajı geçemeyenlere 2. ek trecihlerde tercih hakkı tanınacağını açıklamıştı. Peki Kimler YKS 2. ek tercih yapabilir? YKS 2. ek tercih sadece barajı geçemeyenler mi yapacak?

YKS ikinci ek tercih ne zaman yapılacak?

YKS kılavuzunda yer alan bilgiye göre 2. ek tercihlerde üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu süre zarfından sonra üniversitelerde açık kalan kontenjanlar hesaplanacak ve 2. ek tercih işlemleri alınmaya başlanacak.

Kimler YKS 2. ek tercih yapabilir?

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şunlara değindi: “Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.”

2021-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2021-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

2. ek tercih ücreti ne kadar?

YKS ek tercih işlemleri 20 Eylül ve 23 Eylül tarihleri arasında yapıldı. YKS 1. ek yerleştirme tercihi yapan adaylar ücretlerini bankaya ödedi. YKS 1. ek yerleştirme ücreti 25,00 TL olarak açıklanmıştı. YKS ek yerleştirme ücretini yatırmayanların işlemleri tamamlanmayacak ve geçersiz sayılacak. Adaylar ek tercih sürecinde harçlarını yatırmayı unutmamalı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.