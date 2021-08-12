Kayseri sınavsız girilen liseler

Liseye geçiş yapacak birçok kişinin araştırdığı konuların başında hangi liseleri sınavsız geçiş yapılacağıdır. Özellikle Kayseri’de yaşayan birçok kişi bu liselerin adını öğrenmek istemektedir. Peki Kayseri’de sınavsız öğrenci alan liseler hangileridir? Bu liselerin yabancı dil öğretimleri nedir? Kayseri’de sınavsız girilebilecek Anadolu Lisesi var mı?k

Liseye geçiş yapacak birçok kişinin araştırdığı konuların başında hangi liseleri sınavsız geçiş yapılacağıdır. Özellikle Kayseri'de yaşayan birçok kişi bu liselerin adını öğrenmek istemektedir. Peki Kayseri'de sınavsız öğrenci alan liseler hangileridir? Bu liselerin yabancı dil öğretimleri nedir? Kayseri'de sınavsız girilebilecek Anadolu Lisesi var mı?

Kayseri'de birçok öğrenci hangi liselere sınavsız girilir diye oldukça merak etmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan öğrenciler, Kayseri'de sınavsız giriş yapılabilecek liseleri görebilmektedir. İşte Kayseri'de sınavsız giriş yapılan ve yabancı öğretim dili İngilizce olan bazı okulların adı…

Kocasinan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sarız Çok Programlı Anadolu Lisesi

Sarız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Sarız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Talas Süleymanlı Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesi

Talas Süleymanlı Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Meslek Lisesi

Fatma-Yüksel Başbuğu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi

Halide Nusret Zorlutuna Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi

Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi

Şehit Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesi

Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi

Tomarza Dadaloğlu Battal Topuz Çok Programlı Anadolu Lisesi

Tomarza Dadaloğlu Battal Topuz Çok Programlı Anadolu Meslek Lisesi

Tomarza Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Tomarza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Tomarza Şehit Nazmi Kapucu Anadolu Lisesi

Yahyalı Çok Programlı Anadolu Lisesi

Yahyalı Çok Programlı Anadolu Meslek Lisesi

Hamdi Oral Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Hasan Hüseyin Arıkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Mustafa Koyuncu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Necati Kurmel Kız Anadolu Lisesi

Ömer-Emine Akın Anadolu Lisesi

Yahyagazi Anadolu Lisesi

Yeşilhisar Anadolu Lisesi

Akkışla Çok Programlı Anadolu Lisesi

Akkışla Çok Programlı Anadolu Meslek Lisesi

Şeyit Piyade Teğmen Bekir Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi

Şeyit Piyade Teğmen Bekir Öztürk Çok Programlı Mesleki Anadolu Lisesi

Bünyan Anadolu Lisesi

Bünyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Büyüktuzhisar Çok Programlı Anadolu Lisesi

Büyüktuzhisar Çok Programlı Mesleki Anadolu Lisesi

Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Şehit Jan. Onb. Abdi Altemel Çok Programlı Anadolu Lisesi

Şehit Jan. Onb. Abdi Altemel Çok Programlı Anadolu Meslek Lisesi

Şehit Muzaffer Can Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Ayşe Yahya Fatma Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Develi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Develi Necmiye ve Mustafa Maslak Teknik Anadolu Lisesi

Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Felahiye Çok Programlı Anadolu Lisesi

Felahiye Çok Programlı Anadolu Meslek Lisesi

Büyük Toraman Anadolu Lisesi

Münüş-Faik Kesici Çok Programlı Anadolu Lisesi

Münüş-Faik Kesici Çok Programlı Anadolu Meslek Lisesi

Baki-Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi

Hacılar Ali İhsan Kalmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi

Hacılar Ali İhsan Kalmaz Çok Programlı Anadolu Meslek Lisesi

Hacılar Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi

Fatma-Ömer Lütfi Arıtan Anadolu Lisesi

İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi

İncesu Bekir Yazgan-Yaşar Çilsal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İncesu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

İncesu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Mustafa Özkan Anadolu Lisesi

Himmetdede Piyade Er Kemal Ergen Çok Programlı Anadolu Lisesi

Himmetdede Piyade Er Kemal Ergen Çok Programlı Anadolu Meslek Lisesi

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2021 LGS süreci

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Liseye Geçiş Sınavı'nda bir milyondan fazla öğrenci ter döktü. 6 Haziran'da gerçekleşen sınavın sonuçları ise 30 Haziran 2021 tarihinde açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanması ile birçok kişi tercihler ne zaman yapılacak? sorusunu sormaya başladı. Peki LGS tercihleri başladı mı? LGS tercihleri ne zaman yapılabilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları 30 haziran 2021 tarihinde öğrenciler ile paylaşıldı. Bir milyondan fazla 8.sınıf öğrencisinin iyi bir liseye gidebilmek için girdiği LGS, pandemi koşulları altında gerçekleştirildi. Sınavın gerçekleşmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanmasıyla, öğrencilerin gözü yapılan tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi. 2020 yılında yapılan LGS'den sadece 4 gün sonra tercih dönemlerine de başlanmıştı. Bu sene sonuçların açıklanması ile tercih heyecanı da başlamış oldu. İşte tüm detayları ile LGS tercih sonuçları açıklanma tarihi…

LGS tercihleri ne zaman yapıldı?

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada tercih sürecinin 16 Temmuz 2021 Cuma gününe kadar devam edileceği bildirildi. 30 Haziran'da açıklanan sonuçların ardından 1 milyondan fazla öğrenci aldıkları puanlar ile uygun okullara tercihler yapabileceklerdir.

16 Temmuz Cuma günü son bulan LGS tercih sürecinin ardından tercihlerin açıklanması heyecanla bekleniyor. Tercih sürecinde öğrenciler öncelikle Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar sekmesinden tercihlerini gerçekleştirdiler. Bu tercihler esnasında toplamda 5 okul seçen öğrenciler, ilk üç okulu Kayıt Alanından seçmek durumunda kaldılar. Bu tercihler esnasında öğrenciler, Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi aynı okul türlerinden en fazla üç tercihte bulundular. Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okulların yanı sıra öğrenciler önlerine açılan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından da en fazla 10 okul tercih edebilmekteydiler. Buna ek olarak Pansiyonlu Okullar ekranından da en fazla 5 okul tercihi yapılabilmektedir. Tüm seçimler dahil olunduğunda öğrenciler toplamda 20 adet okul seçme hakkını sahip oldular.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) nakil takvimi

MEB tarafından açıklanan nakil takvimi ise şöyledir;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) nedir?

Liseye Geçiş Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 yılı itibari ile uygulanmayan başlanan liseye geçiş sistemidir. Sınav kapsamında her sene bir milyondan fazla 8.sınıf öğrencisi iyi bir lise kazanmak için ter dökmektedir. Genel olarak PISA ve TIMS sınavları örnek alınarak, öğrencilerin ezber bilgilerinden ziyade temel mantık ve muhakeme yeteneğini ölçmeyi hedefleyen bir sınavdır. Sınav sonucunda alınan puana ve yüzdeliğe göre öğrenciler Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi liselerde okumaya hak kazanabilirler. Sınavda yeterli puan alamayan öğrenciler Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar kapsamında adreslerine en yakın olan okulu tercih ederler. Sınavdan iyi puan alan öğrenciler ise Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar vasıtasıyla puanlarına ve yüzdeliklerine uygun iyi bir okula yerleşebilirler. Sınav kapsamında ortaokulda görülen Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil (İngilizce) ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinden sorular sorulmaktadır. Sınav tek günde ve iki oturum şeklinde gerçekleşmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.