Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır? Kaymakamlık sınavı başvuruları hangi gün? Kaymakamlık başvuru şartları neler? Kimler kaymakam olur?

ÖSYM, 16 Ekim'de yapılacak olan 2022-Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2022-Kaymakam) başvurularının yeniden alınmaya başladığını ilan etti. Peki, 2022 Kaymakam başvuruları nasıl yapılır? Kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler? Kaymakamlık sınavı başvuru nereden yapılır? İşte 2022 kaymakamlık başvurusu hakkında detaylar…

Kaymakamlık başvurusu ve sınav tarihi ile ilgili araştırmalar devam ederken beklenen açıklama ÖSYM tarafından yapıldı.

2022 Kaymakamlık sınav başvuruları başladı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Ekim'de düzenlenecek 2022 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına ilişkin süreci başlattı. Peki kaymakamlık başvuruları ne zaman kadar? Kaymakamlık sınav başvurusu son gün ne zaman?

İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na alınacak kaymakam için başvuru süreci başladı. 2022 kaymakamlık sınav başvurusu son gün olarak 8 Eylül (Perşembe) belirlendi.

Kaymakamlık başvurusu nasıl yapılır?

Kaymakam adayları, başvurularını online olarak, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr web sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki kimler kaymakam olabilir? Kaymakamlık başvuru şartları nasıl?

Kaymakam sınavı başvuru şartları nelerdir?

Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;

Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu'nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK'nın 48/A, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği'nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. .