Karneler saat kaçta açıklanacak? Gece yarısı saat 12'yi geçince karnelere bakılabilir mi?

Karneler saat kaçta açıklanacak? Milyonlarca öğrenciyi ve veliyi karne heyecanı sardı. Milli Eğitim Bakanlığı 18 Haziran'da karnelerin internet ortamında erişime açılacağını duyurdu. Karnesini merak edenler e-okul üzerinden karne ve ders notlarını görüntüleyebilecekler. Karne sorgulaması yapmak için internetin başına oturanlar karneler saat kaçta açıklanacak diye soruyor. Peki 17 Haziran'ı 18 Haziran'a bağlayan gece saat 12'yi geçince karnelere bakılabilir mi? 18 Haziran gecesi karneler açıklanacak mı?

Karneler saat kaçta açıklanacak? Milyonlarca öğrenciyi ve veliyi karne heyecanı sardı. Milli Eğitim Bakanlığı 18 Haziran'da karnelerin internet ortamında erişime açılacağını duyurdu. Karnesini merak edenler e-okul üzerinden karne ve ders notlarını görüntüleyebilecekler. Karne sorgulaması yapmak için internetin başına oturanlar karneler saat kaçta açıklanacak diye soruyor. Peki 17 Haziran'ı 18 Haziran'a bağlayan gece saat 12'yi geçince karnelere bakılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan karnelerin verileceği zamana ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 2021 eğitim öğretim yılı karnesinin e-okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için18 Haziran'dan itibaren erişime açılacağı açıklandı.

Karneler saat kaçta açıklanacak?

Karnelerini görmek isteyen öğrenciler de karnelerin saat kaçta açılacağını sorgulamaya başladı. 18 Haziran gecesi karneler açıklanacak mı? Karnelerin saat kaçta açıklanacağı henüz netlik kazanmadı ancak 18 Haziran günü 8'den sonra karnelerin açıklanabileceği tahmin ediliyor.

Basılı karneler ne zaman verilecek?

Basılı karne almak isteyenler okul müdürlüklerine müracaat ederek karnelerine fiziksel olarak kavuşabilirler. Basılı karneler, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz cuma gününden itibaren verilecek.

Okullar ne zaman kapanacak?

MEB'in açıklamasında, yarına özel bir karne etkinliğinin yapılmayacağı duyuruldu.

Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?

Okullarda "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.