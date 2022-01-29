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TIMETURK / EĞİTİM / Karla kaplı yolda kalan öğrenciler sınava paletli ambulansla yetiştirildi

Karla kaplı yolda kalan öğrenciler sınava paletli ambulansla yetiştirildi

Aksaray’da kar ve tipi nedeniyle yol kapanınca üniversite yurdundaki öğrenciler, mahsur kaldı. UMKE sorumlusu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğretim elemanı Can Cansızlar, öğrencileri final sınavlarına paletli ambulansla yetiştirdi.

2 Saat Önce
2022-01-29 10:15:42
Karla kaplı yolda kalan öğrenciler sınava paletli ambulansla yetiştirildi

Aksaray Kız Yurdu'nda kalan Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi öğrencilerinden Cansu Yay, sosyal medyadan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya final sınavları olduğunu ancak kar ve tipi nedeniyle gidemediklerini yazdı. Vali Aydoğdu'nun talimatının ardından harekete geçilirken, Aksaray UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) sorumlusu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanı Can Cansızlar, yurtta kalan 30 öğrenciyi 'Acil Hasta Bakımı' dersinin final sınavına, paletli ambulansla götürdü. Sınavda da görev yapan Cansızlar, "Bu sefer de kendi öğrencilerimi sınava yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi. .

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