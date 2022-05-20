Kardeş Afrika ülkesinde 'Türkçe seçmeli ders olacak'

Afrika Boynuzu ülkelerinden Somali’de, yoğun ilgi gören Türkçenin seçmeli ders olarak okutulması için hazırlık yapılıyor.

Son yıllarda Somali ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ileriye taşınması, sosyal ve kültürel etkileşimin artması üzerine, halkın en fazla talep gösterdiği dil Türkçe oldu.

Başkent Mogadişu sokaklarında hemen hemen her caddede ya da dükkanda Türkçe bilen birine rastlamak mümkünken herhangi bir kursta eğitim alamayan pek çok kişi, izledikleri dizi ve filmlerin etkisiyle Türkçe kelime ve ifadeleri ezbere biliyor.

Türk eğitim kurumları yoğun talebe karşılık vermekte zorlanırken halihazırda okul işlevi gören ve yüzlerce çocuğun eğitim aldığı 3 yetimhanede Türkçe, zorunlu ders olarak okutulmaya başlandı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Somali Milli Eğitim Bakanlığıyla başlatmayı planladığı proje kapsamında Türkçe, önce başkent sonra ülke genelinde seçmeli ders olarak okutulacak.

- Talebe yetişemiyorlar

Ülkede Türkçe öğretiminin merkezi haline gelen Mogadişu YEE'nin Koordinatör Vekili Sinan Doruk, AA muhabirine, 2017'den bu yana 5 binden fazla kişiye Türkçe öğretimi verdiklerini söyledi.

Doruk, Türkçe öğretimini yüz yüze sınıfların yanı sıra Türk askeri eğitim üssü, yetimhaneler ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinde sürdürdüklerini anlattı.

Yaklaşık 25 personelle ülkede binlerce kişinin Türkçeyle tanışmasına aracı olduklarını kaydeden Doruk, ilk olarak, lise seviyesine kadar eğitimin verildiği Bondhere Yetimhanesi'nde başlayan zorunlu Türkçe eğitiminin, toplam 3 yetimhanede verildiğini kaydetti.

Yüz yüze kurslarda talebe yetişemediklerini belirten Doruk, “Talep çok fazla. Sadece Mogadişu'dan değil, başkent dışından da çeşitli vesilelerle talep geliyor. Bize sürekli Somali, Mogadişu'dan ibaret değil, neden Puntland'a ya da Somaliland'a gelmiyorsunuz diye soruluyor.“ dedi.

Doruk, “Önümüzdeki dönemde Somali Milli Eğitim Bakanlığıyla ortak projeyi tamamlarsak Türkçeyi seçmeli ya da zorunlu dil olarak müfredata koyabilmek gibi bir hedefimiz var.” diye konuştu.

Projenin ilk olarak Mogadişu'da pilot olarak uygulanacağını dile getiren Doruk, insan kaynağını sağlamak için çalışmaların sürdüğüne işaret etti.

- Online eğitim başlıyor

Sinan Doruk, bu yıl çevrim içi eğitimle de Türkçe dersi vermeye başlayacaklarını belirterek “Sadece son 5 günde ülkenin farklı yerlerinden 300 kurs başvurusu aldık.” ifadesini kullandı.

Somalililerin sıklıkla Türkçe öğrenerek daha iyi bir eğitim alma ve gelecek kurma inancı taşıdığını ifade eden Doruk, “Türkiye'ye olan teveccüh, Türk diline ve kültürüne olan teveccühü beraberinde getiriyor. Dil, kültürün bir taşıyıcısı.” değerlendirmesini yaptı.

Doruk, Türk ve Somaliler arasındaki gönül bağının hem insanlara hem de topluma bir fayda sağladığına dikkati çekerek Türkçe öğrenen Somalilerin bunu kendi toplumlarını hizmet etmek için bir vesile gördüğünü söyledi.

Doruk, şöyle devam etti:

“Biz nasıl ki İpek Yolu'nun üzerinde önemli bir noktadaysak Somali de Baharat Yolu'nun üzerinde önemli bir noktada. Bu tür ticaret rotaları sadece mal taşımaz, fikir taşır, felsefe taşır, kültür taşır, dil taşır. Bu rotalar üzerinde yerleşik olan milletler farklılıklara, farklı düşünceler açıktır. Biz nasıl bir eritme potası gibiysek Mogadişu da burada benzer konumda.”

- “Türkiye'yi sevdiğimiz için Türkçe öğretimine başladık”

Zorunlu Türkçe dersinin verildiği Bondhere Kız Yetimhanesinin Müdürü Nurto Mohammed Addow, ülkenin farklı bölgelerinden yetim ya da kimsesiz çocukların burada kalarak ilkokuldan lise seviyesine dek eğitim aldığını söyledi.

Addow, devletin ve sivil toplumun yaptığı katkılarla ayakta kalmaya çalışan yetimhanenin yüzlerce kız çocuğu geleceğe hazırladığını kaydetti.

Yetimhanenin açılmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük katkıları olduğunu dile getiren Addow, Türkiye'yi sevdikleri için Türkçe eğitimine başlama kararı aldıklarını vurguladı.

Öğrencilerin Türkçeye yoğun ilgi gösterdiklerini belirten Addow, 2012'den sonra ilk mezunlarını bu yıl vereceklerini ve Türkçe öğrenen gençlerin üniversite eğitimine başlayacağını anlattı. .