Kapadokya Üniversitesi ve Dorak ile işbirliği yaptı

Turizmden havacılığa, taşımacılıktan açık hava aktivitelerine kadar geniş bir alanda var olan ve Kapadokya bölgesi başta olmak üzere birçok şehirde faaliyetlerini sürdüren Dorak Holding ile Kapadokya Üniversitesi arasında iş birliği protokolü yapıldı.