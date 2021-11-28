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TIMETURK / EĞİTİM / Kapadokya Üniversitesi ve Dorak ile işbirliği yaptı

Kapadokya Üniversitesi ve Dorak ile işbirliği yaptı

Turizmden havacılığa, taşımacılıktan açık hava aktivitelerine kadar geniş bir alanda var olan ve Kapadokya bölgesi başta olmak üzere birçok şehirde faaliyetlerini sürdüren Dorak Holding ile Kapadokya Üniversitesi arasında iş birliği protokolü yapıldı.

3 Saat Önce
2021-11-28 12:37:13
Kapadokya Üniversitesi ve Dorak ile işbirliği yaptı

Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesi'nde yapılan protokol anlaşmasına Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ve Dorak Holding Kapadokya Bölge Müdürü Eylem Alp katıldılar.

Protokol kapsamında, Kapadokya Üniversitesi çalışanları, öğrencileri ve mezunları, sahip oldukları ayrıcalıklı KÜNKART ile firmaya yönelik avantajlı indirimlerden yararlanabilecekken; holding bünyesindeki çalışanlar da Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi gibi bölgeye hizmet veren kuruluşların indirimlerinden faydalanabilecekler.

KÜNKART nedir?

KÜNKART, KÜN İdari Akademik Personel Kimlik Kartı, KÜN Öğrenci Kimlik Kartı ve KÜN mezunu olan öğrencilerin talebi ile Kapadokya Üniversitesi tarafından adlarına düzenlenen karttır.

KÜNKART sahipleri, bölgedeki anlaşmalı kuruluşların sundukları indirimlerden yararlanabilmektedirler.

Kaynak: nevsehirkenthaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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