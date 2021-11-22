İzzet Baysal'lı öğrencilere kariyer fırsatı

Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası (USTİS), sektörün en önemli sorunlarından biri olan nitelikli işgücü konusunda somut adımlar atmaya başladı. USTİS bu amaçla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile de işbirliği protokolü imzaladı.

Sağlık turizmi sektörünün en önemli sorunlarından biri, diğer sektörlerde de olduğu gibi nitelikli işgücü. Hedefi sağlık turizminde Türkiye'yi dünyanın ilk üç ülkesi arasında sokmak ve bu amaçla yurtdışından daha fazla hasta getirmek olan sektörün, bu hastalarla doğru iletişim kurmak için ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman noktasında çok büyük eksikleri bulunuyor. Sektörün örgütlü en büyük sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası (USTİS) bu sorunları aşmak için kurduğu USTİS Akademi'nin ardından üniversitelerle de işbirliği yapmaya başladı.

İlk adım olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ile USTİS arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile USTİS Başkan Vekili ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyesi Berkay Tulpar imza attı. İmza töreninde BAİBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asım Saldamlı ile USTİS Genel Sekreteri Dr. Mesut İnan da hazır bulundu.

Üniversite içerik oluşturacak, sendika iş verecek

Protokole göre, USTİS Akademi tarafından geliştirilecek olan eğitim, panel, sempozyum, seminer ve sertifika programlarının sektörün ihtiyaçlarına göre şekillenmesi için BAİBÜ, USTİS'e akademik destek verecek. BAİBÜ aynı zamanda sağlık turizminde faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duydukları nitelikli personele erişebilmelerini sağlayabilmek amacı ile kurulan USTİS Kariyer portalına da kendi öğrencilerini yönlendirecek.

USTİS de bu işbirliği çerçevesinde BAİBÜ öğrencilerinin mesleki yetkinlik kazanmaları, mezun olduktan sonra iş bulmalarının kolaylaştırılması ve istikrarlı bir şekilde uygulamalı eğitimle çalışma hayatına adapte olmaları amacıyla üye işyerlerinde mesleki eğitim ve staj programları düzenleyecek.

USTİS Akademi, sektörün ihtiyaç duyduğu personelin, sektörün gerekliliklerine göre hızlı ve pratik bir şekilde meslek eğitimleri verilmesi için kuruldu. USTİS Akademi tarafından verilen tüm eğitimler uluslararası akreditasyon onaylıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.