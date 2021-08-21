İSTÜN, öğrencilere ÜSTÜN hizmet vadediyor

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi kendisini tercih eden öğrencilere istihdam konusunda önemli açılımlar sunarken akademik kadrosuyla da üstün bir eğitim vadetmekte...

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İSTÜN), 2020- 2021 eğitim öğretim yılında “Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Türkiye'de ilklerden olan İlaç Araştırma Geliştirme Enstitüsü ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü” ile eğitim öğretim faaliyetlerine başladı.

Yüzde 100 dollukla en çok burs verenler arasında

Üniversite ilk yılında yüzde 100 doluluk oranı ile en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında üst sıralarda yerini alırken, en çok burs veren üniversiteler arasında sıralamasında ilk üç içerisinde yer alarak dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Bilgiç Vakfı önderliğinde, sağlık sektöründe 30 yılı aşkın süredir edinilen deneyim ve akademik-sanayi iş birliklerinin sağladığı avantaj ve bilgi birikimi ile kurulan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi; kuruluşunun ikinci yılında Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinin İngilizce programları ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu'nu açarak bünyesine kattığı yeni fakülte ve programlarla büyümeye devam ediyor.

Öğrenci odaklı eğitim süreci

Öğrenci odaklı üniversite anlayışı ile eğitim veren İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi; nitelikli eğitim yapısı ve son teknoloji ile donatılmış multidisipliner uygulama ve araştırma laboratuvarlarına ek olarak dünya çapında kullanılan ve öğrencilerinin dijital platformda eğitim almalarına olanak sağlayan programlar ile öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemekte.Öğrencilerin iş hayatına hazırlanmalarını sağlamak adına staj ve kariyer olanakları sunmanın yanı sıra onlara kültür-sanat, sosyal sorumluluk ve spor dallarında da gelişmelerini sağlayacak imkânlar sunulmaktadır. İSTÜN; bilim, kültür, sanat, spor gibi pek çok alanda yaşamı güzelleştiren bireyler yetiştirmeyi hedefleyen programları ile öğrencilerin sahip olduğu değerlerin tüm paydaşlara duyurulması ve çoğaltılmasını amaçlıyor.

"İstihdam gücü yüksek bir eğitim planı hazırladık"

Rektör Prof. Dr. Seyhan Alkan kurumsal mesajında ise şu ifadeleri kullanıyor:

"İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, sağlık ve teknoloji temalı akademik yolculuğuna büyüyerek ve gelişerek devam etmektedir.İSTÜN, sağlık ve sanayi sektöründe 30 yılı aşkın bir süredir, ülkemizde ve uluslararası alanda önemli başarılara imza atmış bir kurumun himayesinde, akademi-sektör iş birliğini temel misyonu sayarak, gelecek planlamalarına devam etmektedir. Bu bağlamda, sağlık eğitimi ile ilgili fakültelerini bütünlemiş, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu bölümlerini, güçlü ve deneyimli akademik kadrosuyla oluşturmuştur.

Üniversite yıllarında meslekler arası disiplini inşa ederek, sektöre hazır ve istihdam gücü yüksek bir eğitim planı hazırlamıştır.Uygulamalı eğitimlerin çok önemli olduğu günümüzde, ülkemizin en güçlü kamu kurumlarıyla ve özel sektör kuruluşlarıyla, bağlayıcı iş birliği protokolleri imzalanarak, öğrencilerimizin teorik eğitimlerinin yanında, pratik eğitimlerinin de en üst seviyede desteklenmesi amaçlanmıştır.

Üniversite bünyesinde, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitiminde çağın gerektirdiği tüm unsurları barındıran teknolojik uygulama laboratuvarları, akademisyenleriyle birlikte proje yapacak öğrencilerin araştırmalarına imkân sağlayacak donanımlı AR-GE laboratuvarları ve bunları destekleyecek maddi kaynaklar siz değerli öğrencilerimize sağlanmıştır.

Neden bu üniversiteyi tercih etmeliyiz?

30 yıllık sağlık sektörü tecrübesine sahip üniversite şehrin merkezinde bir kampüs hayatı vadediyor. Ar-Ge çalışmalarının yoğunlaştığı, bilimsel projelere katılımın teşvik edildiği ve güçlü ve sektör deneyimli akademik kadroya sahip üniversite aynı zamanda ileri teknolojinin kullanıldığı laboratuvarlara sahip. Sayılı üniversitelerde bulunan eğitim programlarına sahip eğitim kurumu Blackboard sistemi kanalıyla son teknolojinin kullanıldığı uzaktan eğitim sistemini de barındırmakta.

Zengin bir kütüphane ve online erişim olanağı sunan üniversite güçlü sağlık kurumlarıyla işbirliği ile de dikkati çekmekte. Üniversite-sanayi iş birliği ise özellikle istihdamda üniversiteyi önemli tercih nedenleri arasında daha da ön plana çıkarıyor.

Öğrenci odaklı üniversite staj imkanları ve yüksek oranlı burs imkanlarına da sahip. Çift anadal ve yan dal imkanlarının yanısıra sosyal ve kültürel gelişimi destekleyen imkanları öğrencilerine sunmakta. Aktif öğrenci kulüpleri ise öğrencilerin kendilerini geliştirmelerinde önemli bir aöantaj sunmakta.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.